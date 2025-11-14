Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima Despejado
Canal 26
Por Canal 26
Hoy, viernes 14 de noviembre de 2025, el clima en Chubut se presenta despejado desde la mañana, con una temperatura agradable que empezará en 7.3°C. A pesar de ser un día mayoritariamente despejado, la humedad oscilará alrededor del 60%. Los vientos soplarán levemente, alcanzando una velocidad máxima de 19 km/h. Este día ofrece un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

A medida que el día avanza hacia la tarde, la temperatura se elevará hasta alcanzar un máximo de 14.7°C. La tendencia de cielos despejados continuará, con una ligera brisa que podría aumentar a 31 km/h. La noche mantendrá la claridad, especialmente adecuada para quienes disfrutan de actividades astronómicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

Hoy en Chubut, el sol salió a las 08:49 y se pondrá a las 17:51, ofreciendo un día completo de energía solar. La observación del cielo nocturno puede ser particularmente clara debido a las condiciones climáticas estables.