Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Pronóstico diario
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 14 de noviembre de 2025, 06:03

Este viernes en Corrientes, el clima iniciará con un amanecer parcialmente nuboso, una situación que se mantendrá durante toda la mañana. La temperatura mínima será de 8.2°C, mientras que la humedad rondará el 44%. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se recomienda estar preparado para posibles cambios durante el día. Los vientos, provenientes del sur, alcanzarán una velocidad de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente nublado, pero con una mejora gradual en la visibilidad general. Las temperaturas aumentarán, llegando a un máximo de 18.8°C. A pesar de los vientos persistentes a una velocidad de 19 km/h, se espera una noche sin precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

El sol aparecerá en el horizonte a las 7:42 y se ocultará a las 18:08, ofreciendo un día con aproximadamente 10 horas y 26 minutos de luz solar. La observación del cielo será favorable, con un notable descenso de la humedad hacia la noche.