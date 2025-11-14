Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Este viernes en Corrientes, el clima iniciará con un amanecer parcialmente nuboso, una situación que se mantendrá durante toda la mañana. La temperatura mínima será de 8.2°C, mientras que la humedad rondará el 44%. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se recomienda estar preparado para posibles cambios durante el día. Los vientos, provenientes del sur, alcanzarán una velocidad de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente nublado, pero con una mejora gradual en la visibilidad general. Las temperaturas aumentarán, llegando a un máximo de 18.8°C. A pesar de los vientos persistentes a una velocidad de 19 km/h, se espera una noche sin precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

El sol aparecerá en el horizonte a las 7:42 y se ocultará a las 18:08, ofreciendo un día con aproximadamente 10 horas y 26 minutos de luz solar. La observación del cielo será favorable, con un notable descenso de la humedad hacia la noche.