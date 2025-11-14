Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Servicio Meteorológico
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 14 de noviembre de 2025, 06:06

Pronóstico del tiempo para hoy en Tucumán

En la mañana de hoy, el clima en Tucumán presentará cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas comenzarían a situarse desde una mínima de 8.5°C. Se esperan vientos con una velocidad máxima de 11 km/h, manteniendo una atmósfera bastante estable para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que transcurre la jornada, se prevén condiciones similares en la tarde, con una temperatura máxima alcanzando los 22.4°C. La humedad relativa estará rondando aproximadamente el 80%, lo cual contribuirá a una sensación de confort a lo largo del día. Reino viento suave que podría alcanzar ráfagas de hasta 11 km/h, asegurando días tranquilos hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

El día en Tucumán comenzará con la salida del sol a las 08:06 y lo despedirá al atardecer a las 18:35. Este marco astronómico permitirá disfrutar de cerca de diez horas de luz solar, una oportunidad propicia para actividades al aire libre.