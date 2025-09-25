Ofertas imperdibles: el outlet de CABA que ofrece calzado deportivo y urbano a precios accesibles

El local de una reconocida marca deportiva tiene promociones de 2x1, 3x2 y rebajas que van desde calzado infantil a botines de fútbol. Abierto todos los días, es ideal para aquellos que buscan equiparse sin gastar de más.

Zapatillas en oferta. Foto: iProfesional.

Ubicado en el barrio porteño de Barracas, hay un outlet de indumentaria deportiva que, gracias a sus importantes descuentos, se convirtió en uno de los puntos de mayor atracción para los fanáticos de Topper y de quienes buscan calzado de calidad a precios accesibles.

El local, de gran tamaño y con una amplia variedad de zapatillas, abrió sus puertas con un catálogo de promociones que rápidamente llamaron la atención de clientes y usuarios en redes sociales.

Las imágenes difundidas por la usuaria @ahorraconanabella en Instagram muestran la diversidad de modelos disponibles, lo que explica por qué las promociones del outlet ya generan comentarios positivos y gran interés en los compradores.

Ofertas en Topper: zapatillas desde $17.900 y promociones 3x2

Entre las principales ofertas se destacan los combos de 2x1 y 3x2, que permiten llevar dos pares de zapatillas al precio de uno o tres pagando únicamente los dos de mayor valor. Esta modalidad incluye distintos modelos de calzado urbano y deportivo, con precios que oscilan entre los $17.900 y $59.000 según el modelo y el segmento.

Los botines de fútbol se encuentran a partir de $51.000, mientras que las opciones para niños parten desde los $18.000. También se pueden encontrar zapatillas livianas en promoción por $17.900 y modelos destacados a $30.000, $36.000 y $40.000.

Sin embargo, el outlet no se limita únicamente al calzado: los accesorios también forman parte de las promociones. Se ofrecen gorros desde $2.900 y una amplia gama de productos con descuentos del 30%, ideales para completar el look deportivo.

Algunos de los modelos de zapatillas disponibles en Topper Outlet. Foto: topper.com.ar.

El Outlet, ubicado en Barracas, permanece abierto de lunes a domingo de 10 a 20 horas, lo que facilita la visita de los compradores que buscan aprovechar estas oportunidades en cualquier momento de la semana.

Cómo llegar al Topper Outlet de Barracas

En auto:

En colectivo:

Líneas de colectivo que llegan a Barracas (desde distintos puntos de CABA)

12 – Une Palermo con Barracas pasando por el centro.

24 – Conecta Villa Devoto con Barracas.

51 – Sale desde Constitución y llega a Barracas.

70 – Cruza parte de la ciudad y baja hacia la zona sur.

93, 95, 98, 100, 129, 134, 148, 154, 197 – Varias de estas líneas atraviesan barrios céntricos (San Telmo, Congreso, Constitución) y llegan directo a Barracas.

En subte:

Podés combinar Subte C hasta Constitución y desde ahí tomar un colectivo corto (12, 24, 51, 100 o 134) que en menos de 10 minutos te deja en Barracas.

La propuesta de Topper no solo apunta a liquidar stock, sino también a acercar la marca a un público más amplio, ofreciendo precios más bajos en comparación a otras marcas deportivas.