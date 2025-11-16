Impactante video: reprograman la Fiesta de Disfraces de San Nicolás tras el derrumbe del escenario principal por una feroz tormenta

La clásica celebración de Paraná, que este año se trasladó al norte bonaerense, fue golpeada por el fuerte temporal antes de comenzar. Las intensas ráfagas derribaron la estructura principal montada en el autódromo de San Nicolás.

Reprograman la Fiesta de Disfraces de San Nicolás tras el derrumbe del escenario principal por una feroz tormenta. Foto: Gentileza Opinando San Nicolás.

Una fuerte tormenta que azotó la región central del país entre la noche del sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de noviembre de 2025 provocó la caída del escenario principal de la Fiesta de Disfraces, instalado en el Autódromo de San Nicolás.

Según indicaron desde la organización, fueron las intensas ráfagas de viento, más que la lluvia, las que terminaron desestabilizando la estructura, justo cuando la precipitación ya estaba disminuyendo.

Apenas detectado el problema, el predio fue evacuado y se priorizó la seguridad del público, del personal y de los artistas. Equipos técnicos y operarios revisaron de inmediato el área afectada para determinar el alcance de los daños y evaluar posibles riesgos.

Tormenta en San Nicolás. Video X @FCabx

Tras esa inspección inicial, se resolvió suspender las actividades programadas para esa noche porque no estaban dadas las condiciones para continuar con el evento.

Los controles también se extendieron a otros sectores del autódromo para descartar daños adicionales provocados por el temporal. En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales videos que mostraban cómo había quedado el predio tras el colapso.

La organización confirmó que no hubo heridos entre los asistentes ni entre los trabajadores y artistas, y destacó que la evacuación se desarrolló sin incidentes. Como medida preventiva, se cerraron los accesos a las zonas comprometidas mientras especialistas realizaban mediciones y controles estructurales más exhaustivos.

Reprograman la Fiesta de Disfraces de San Nicolás tras el derrumbe del escenario principal por una feroz tormenta. Video X @JuaniAyoroaOK

Daños, evacuación y protocolos de seguridad

El escenario cedió cuando el viento alcanzó una intensidad capaz de comprometer los anclajes y el sistema de soporte. Técnicos locales evaluaron la estabilidad de la estructura y recomendaron suspender inmediatamente las actividades para evitar cualquier riesgo adicional.

La evacuación abarcó tanto al público como al personal de producción y a los artistas presentes. Equipos de logística coordinaron el operativo para asegurar que todas las personas fueran trasladadas a sectores seguros dentro del predio y para verificar que no hubiera lesionados.

Los especialistas remarcaron que el mayor peligro no provino de la lluvia, sino de las ráfagas que golpearon la estructura cuando el temporal ya empezaba a calmar. Frente a ese escenario, los responsables del evento optaron por cancelar el resto de la programación de la noche y enfocarse en la seguridad.

Reprograman la Fiesta de Disfraces de San Nicolás tras el derrumbe del escenario principal por una feroz tormenta. Foto: Gentileza Opinando San Nicolás.

Cuándo se reprograma la Fiesta de Disfraces de San Nicolás

La Fiesta de Disfraces fue reprogramada para el sábado 22, manteniendo el formato original. Las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha y, según informaron, en las próximas horas se detallará el procedimiento para validarlas o solicitar reintegros.

Mientras tanto, continúan los trabajos en las zonas dañadas del autódromo: se desmontan los restos de la estructura caída, se refuerzan los puntos señalados por los técnicos y se avanza en dejar todo en condiciones para la realización del evento reprogramado.

La organización aseguró que seguirá en contacto con quienes compraron tickets para acompañar cada trámite y garantizar que la próxima edición pueda desarrollarse con total seguridad.