Lluvias intensas y ráfagas de viento: los videos del impactante temporal en Buenos Aires

Tal como había advertido el Servicio Meteorológico Nacional, el temporal llegó con fuerza en las primeras horas del día. Usuarios de redes sociales viralizaron videos mostrando el granizo.

Videos del impactante temporal en Buenos Aires.

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se concretó en las primeras horas de la madrugada de este domingo, cuando una fuerte tormenta con abundante caída de granizo y ráfagas intensas afectó diversas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Video del impactante temporal en Buenos Aires

El temporal, que formaba parte del alerta amarillo y naranja emitido por el SMN, se sintió con particular intensidad en la Zona Oeste del conurbano bonaerense y en barrios porteños.

Video del impactante temporal en Buenos Aires

Vecinos de municipios bonaerenses reportaron la caída de granizo y la intensa actividad eléctrica. Los videos del fenómeno no tardaron en circular por las redes sociales, donde se observaban los fragmentos de hielo golpeando techos y calles.

Video del impactante temporal en Buenos Aires

La tormenta cumplió con algunas predicciones de ráfagas de viento y abundante caída de agua, sumando un factor de riesgo al inicio del domingo.

Video del impactante temporal en Buenos Aires

El SMN había pronosticado que las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas intensas, fenómeno que se materializó en el AMBA y se espera que continúe afectando a varias provincias del centro y norte del país.