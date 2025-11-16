Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima de hoy

Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Esta mañana, Ciudad de Buenos Aires despertará con un clima variado. Las temperaturas rondarán los 8.6°C, ofreciendo un ambiente fresco. Se prevé un cielo parcialmente nuboso sin precipitaciones de lluvia durante las primeras horas del día. La humedad relativa será de aproximadamente 62%, lo cual es típico para la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día, las temperaturas subirán gradualmente, alcanzando un máximo de 16°C en el transcurso de la tarde. El cielo se mantendrá igual de nublado, con pocas probabilidades de lluvia. Los vientos serán de una velocidad media de 8 km/h, agregando una sensación refrescante en la ciudad. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se vista adecuadamente para las condiciones más frescas de la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:57 am y se pondrá a las 5:50 pm, proporcionando un día de luz algo reducido en comparación con el verano.

Es esencial llevar capa extra de ropa durante las primeras horas del día debido a las temperaturas más bajas.