Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima de hoy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 16 de noviembre de 2025, 06:00

Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Esta mañana, Ciudad de Buenos Aires despertará con un clima variado. Las temperaturas rondarán los 8.6°C, ofreciendo un ambiente fresco. Se prevé un cielo parcialmente nuboso sin precipitaciones de lluvia durante las primeras horas del día. La humedad relativa será de aproximadamente 62%, lo cual es típico para la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día, las temperaturas subirán gradualmente, alcanzando un máximo de 16°C en el transcurso de la tarde. El cielo se mantendrá igual de nublado, con pocas probabilidades de lluvia. Los vientos serán de una velocidad media de 8 km/h, agregando una sensación refrescante en la ciudad. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se vista adecuadamente para las condiciones más frescas de la mañana.

También podría interesarte

Aguinaldo de diciembre 2025: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo se calcula

Aguinaldo de diciembre 2025: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo se calcula

Día de la Militancia: el comunicado de UTHGRA en el 53° aniversario del regreso a la Argentina de Juan Domingo Perón

Día de la Militancia: el comunicado de UTHGRA en el 53° aniversario del regreso a la Argentina de Juan Domingo Perón

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:57 am y se pondrá a las 5:50 pm, proporcionando un día de luz algo reducido en comparación con el verano.

Es esencial llevar capa extra de ropa durante las primeras horas del día debido a las temperaturas más bajas.