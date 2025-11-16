Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Tiempo y Clima

Hoy en Córdoba, las condiciones del clima serán un desafío para los que se aventuren al aire libre. Comenzaremos el día con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que fluctuarán entre los 7.3°C y los 21.9°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es prudente tener en cuenta que podría haber algunos momentos de lluvia débil.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso y las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C. No se esperan lluvias, por lo que es un buen momento para realizar actividades al aire libre. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender suavemente, brindando un ambiente fresco pero agradable.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Dado que los vientos soplan a una velocidad media de 19 km/h, se recomienda asegurar los objetos que puedan ser desplazados con facilidad. También es aconsejable usar protector solar, ya que el aumento de las temperaturas no descarta los peligros de los rayos UV, incluso en días nublados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, proporcionando un día completo de luz para disfrutar al máximo las actividades exteriores. La luna también tendrá su momento especial al iniciar su aparición a las 07:42 y desaparecer en el horizonte a las 17:38, justo antes del ocaso solar.