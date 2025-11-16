Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Estado del Clima

Pronóstico del tiempo para esta mañana en San Luis

Durante la mañana de hoy en San Luis, se prevé que el día comience con un ambiente parcialmente nuboso. La mínima temperatura se situará en 7.5°C, mientras que no se espera que se superen los 17.7°C durante la jornada. Este domingo, los vientos soplarán a una velocidad promedio de 22 km/h, brindando una brisa moderada en la región. La humedad se espera alrededor del 66%, proporcionando una sensación fresca en el ambiente matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que avance la tarde y se acerque la noche, el clima en San Luis se mantendrá con nubosidad parcial y probabilidades de ligeras lluvias. Las temperaturas oscilarán de nuevo entre 7.5°C y un máximo de 17.7°C. Es recomendable llevar un abrigo ligero y prever alguna protección contra el viento, ya que se mantendrá constante durante todo el día. La puesta de sol está programada para las 18:24 horas, ofreciendo un atardecer sereno y fresco.