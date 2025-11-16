Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima de Hoy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 16 de noviembre de 2025, 06:04

El Clima en Tucumán Hoy

Para comenzar el día, Tucumán se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana se ubicarán en un mínimo de 8.5°C y se espera una máxima de 22.4°C en algunas áreas. Los vientos soplarán a una velocidad de aproximadamente 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Ya en la tarde y noche, el clima continuará con características similares. Las máximas se mantendrán cercanas a 22.4°C, favoreciendo un ambiente agradable pero con cielos parcialmente nublados. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente hasta llegar a 11 km/h, sin embargo, no se anticipan ráfagas intensas.

También podría interesarte

Lluvias aisladas y ráfagas intensas de viento: cómo seguirá el clima en el AMBA tras la tormenta

Lluvias aisladas y ráfagas intensas de viento: cómo seguirá el clima en el AMBA tras la tormenta

Se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Ciudad de Buenos Aires durante este fin de semana

Se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Ciudad de Buenos Aires durante este fin de semana

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025: El amanecer está programado para las 08:06, mientras que el ocaso se producirá a las 18:35. La fase lunar será de luna nueva, lo que puede ofrecer cielos despejados para observación astronómica.