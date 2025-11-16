Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima de Hoy

El Clima en Tucumán Hoy

Para comenzar el día, Tucumán se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana se ubicarán en un mínimo de 8.5°C y se espera una máxima de 22.4°C en algunas áreas. Los vientos soplarán a una velocidad de aproximadamente 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Ya en la tarde y noche, el clima continuará con características similares. Las máximas se mantendrán cercanas a 22.4°C, favoreciendo un ambiente agradable pero con cielos parcialmente nublados. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente hasta llegar a 11 km/h, sin embargo, no se anticipan ráfagas intensas.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025: El amanecer está programado para las 08:06, mientras que el ocaso se producirá a las 18:35. La fase lunar será de luna nueva, lo que puede ofrecer cielos despejados para observación astronómica.