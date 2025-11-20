Una importante cadena de supermercados de Buenos Aires cerró uno de sus principales locales: qué pasará con el resto

Una destacada empresa del rubro detuvo sus operaciones en una ciudad bonaerense. Qué se sabe, en la nota.

Supermercado. Foto: Unsplash.

El cierre de un supermercado puso en alerta tanto a sus empleados como a sus clientes. El mayorista Yaguar anunció el final de las operaciones de su sucursal de Bahía Blanca, lo que implicó que 60 personas pierdan sus puestos laborales.

El pasado domingo, la empresa había confirmado una serie de despidos parciales, aunque la situación en la empresa empeoró: horas más tarde se informó el cierre total del supermercado ubicado en la ciudad bonaerense.

Supermercado Yaguar. Foto: Yaguar.

Cerró una sucursal del Mayorista Yaguar: qué pasará con los empleados

El sábado 15 de noviembre fue el último día en que estuvo abierto el local, según confirmaron los directivos que se acercaron a Bahía Blanca.

Entre los argumentos que dieron acerca del cierre, mencionaron la caída en las ventas que sufrieron, así como también el freno a la obra del Paso Urbano de Bahía Blanca en la Ruta Nacional 33, en el marco de la paralización de la obra pública a nivel país.

Por su parte, el gremio contradijo la versión de los directivos al mencionar que dicha sucursal “tenía ventas”. Además, cuestionaron la manera en que se llevó adelante el cierre repentino.

La sucursal de Bahía Blanca del mayorista Yaguar. Foto: Google Maps

Alejandro Olea, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Bahía Blanca, expresó: “Fue muy rara la comunicación, entre gallos y medianoche te dicen que mañana no abren las puertas”.

“Ya sabían que el sábado había sido su último día de apertura, se ve que lo sabían ellos solos, porque no lo sabían los empleados, no lo sabían los clientes, no lo sabía nadie”, reclamó tras la decisión del Mayorista Yaguar.

Qué pasará con las otras sucursales

Desde la empresa se buscó llevar calma y mencionaron que no hay otras sucursales en riesgo, más allá de lo ocurrido en Bahía Blanca. Además, confirmó que existirá el pago de una indemnización mínima.

Supermercados, lácteos, inflación. Foto: NA

Por su parte, el sindicato buscará que haya una compensación adecuada por el esfuerzo que realizó el personal del local, en especial por la inundación que ocurrió en marzo. En aquel momento, los trabajadores pusieron en condiciones las instalaciones para que vuelvan a abrir las puertas.

En detalle, los trabajadores que dependían de esta sucursal eran 50 trabajadores de comercio y otros 10 choferes de camiones.

La fundación del Mayorista Yaguar tuvo lugar hace más de 30 años en Tigre, Buenos Aires, por José y Eulogio Blanco. Sin contar lo ocurrido en Bahía Blanca, la firma tiene 20 sucursales, 1.500 trabajadores directos y otros 1.000 indirectos.