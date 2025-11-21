Cambian la fecha dela llegada de los aviones F-16 a la Fuerza Aérea Argentina: cuál es el nuevo día y por qué se modificó

El Peace Condor Program, que contempla la incorporación de 24 aeronaves F-16AM/BM, avanza en paralelo con una inversión histórica en infraestructura en el Área Material Río Cuarto (ARMACUAR) y en la VI Brigada Aérea de Tandil.

Llegan los aviones F-16 a la Fuerza Aérea Argentina. Foto: FAA

La Fuerza Aérea Argentina se prepara para recibir los primeros aviones cazas F-16AM/BM Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca. Si bien en un principio el Ministerio de Defensa informó que las aeronaves llegarían al país el 5 de diciembre, la fecha se habría retrasado por un tema de agenda.

El nuevo día pactado para que los flamantes F-16 aterricen en el Área de Material Río Cuarto con asiento en Las Higueras sería el sábado 6 de diciembre.

Argentina espera por los caza F-16.

Esta modificación en la llegada de los aviones se debe a que el día anterior, el presidente Javier Milei acompañará a su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el sorteo del Mundial 2026 a celebrarse en Washington, por lo que no podrá estar en la ceremonia de recepción de las aeronaves dinamarquesas.

Además, el Gobierno aprovechará que dicha fecha coincide con el Día del Gaucho, para darle más simbolismo a la entrega de los aviones. No obstante, también se menciona el 16 de diciembre como posible desembarco de los F-16, aunque todavía se esperan detalles al respecto.

Por su parte, el medio Halcones de Malvinas indicó que el cambio de día fue confirmado por los integrantes del programa F-16: los vicecomodoros Juan Manuel Sosa y Cristian Darío Giaccaglia.

Los aviones F-16 que Argentina le compró a Dinamarca. Foto: Ministerio de Defensa.

El Peace Condor Program, que contempla la incorporación de 24 aeronaves F-16AM/BM, avanza en paralelo con una inversión histórica en infraestructura en el Área Material Río Cuarto (ARMACUAR) y en la VI Brigada Aérea de Tandil.

La unidad cordobesa fue designada como base de operaciones inicial del nuevo sistema de armas, donde los trabajos de reacondicionamiento de la plataforma militar y las calles de rodaje alcanzan ya más del 90% de avance.

El Gobierno presentaría los aviones F-16 junto a los blindados que le compró a Estados Unidos

En el acto también se espera que lleguen los cuatro primeros blindados 8×8 Stryker, que el Ministerio de Defensa adquirió de Estados Unidos a mediados de 2025.

En un principio, el Gobierno tenía previsto comenzar a recibir las primeras novedades ya entrado 2026. Sin embargo, el Ministerio de Defensa aceleró para conseguir los primeros 4 vehículos también a inicios de diciembre.

Los vehículos 8x8 Stryker que la Argentina adquirió de Estados Unidos. Foto: argentina.gob.ar

Los 8x8 Stryker llegan con un antecedente: fueron usados en Estados Unidos para tareas de control fronterizo, además de haber estado desplegados en Afganistán e Irak.

La presentación de ambas adquisiciones se alinea con la decisión oficial del Gobierno de la Nación de mostrar que el poderío militar del país va en vías de recuperación y se prevén nuevas incorporaciones de tecnologías bélicas para los próximos meses.