Una famosa marca de helados abrió un local en un lujoso shopping: de cuál se trata y dónde queda la sucursal

“Es una de las top 1 o top 2 de heladerías en Argentina. Por eso estamos súper contentos”, destacó el Center Manager del centro comercial, quién remarcó la importancia de la firma de helados en dicha provincia del país.

Ribera Shopping, Santa Fe. Foto: airedesantafe.

Una famosa cadena de heladerías concretó su desembarco en Ribera Shopping (Santa Fe). La firma, de trayectoria familiar y con presencia destacada en el ámbito nacional e internacional, ya abrió sus puertas en el centro comercial.

Se trata de Lucciano’s que, por primera vez, tendrá un local en dicha provincia. “Es una gran alegría que los chicos hayan apostado en el Ribera y en una marca como Lucciano’s”, expresó Leandro Souroujon.

Local de Lucciano's en Ribera Shopping. Foto: airedesantafe.

En una entrevista con ‘AiredeSantaFe’, el Center Manager de Ribera Shopping, agregó que “estas aperturas son de gran impacto” y espera que “puedan ver la calidad del local y del producto”.

“Es una de las top 1 o top 2 de heladerías en Argentina. Por eso estamos súper contentos”, concluyó Souroujon, destacando la importancia de la llegada de Lucciano’s a la provincia de Santa Fe.

La historia de Lucciano’s

La heladería Lucciano’s fue fundada en 2011 en Mar del Plata por Daniel y Cristian Otero, evolucionó de un hobby a un negocio internacional. La empresa se destaca por su compromiso con la calidad, buscando crear “el mejor helado del mundo”.

Daniel y Cristian, provenientes de la industria del deporte, invirtieron 300 mil dólares en su primer local y trajeron a un maestro heladero de Italia para perfeccionar su producto.

A pesar de enfrentar dificultades en sus primeros años, Lucciano’s logró consolidarse en el mercado, abriendo cuatro sucursales en Mar del Plata antes de expandirse a Buenos Aires en 2015.

¿Cuánto cuesta una franquicia de Lucciano’s?

Si estás pensando en invertir en una heladería con proyección internacional, Lucciano’s se posiciona como una de las opciones más atractivas del mercado. Con una estética distintiva, productos premium y una marca que no para de crecer, esta cadena argentina ofrece franquicias que combinan rentabilidad, experiencia y una imagen sólida. Pero, ¿cuánto cuesta abrir una franquicia de Lucciano’s en Argentina?

¿Cuál es el costo de una franquicia de Lucciano’s?

El costo estimado para abrir una franquicia de Lucciano’s varía entre 200.000 y 350.000 dólares, dependiendo del tamaño y estado del local.

Lucciano's lanza alfajores y conitos de pistacho. Foto: Prensa.

¿Qué incluye esa inversión?

El monto incluye la adecuación del local, equipamiento, diseño, capacitación inicial y soporte en marketing. Además, la marca acompaña al franquiciado en la planificación del negocio, la estrategia comercial y el abastecimiento de productos, todos elaborados con ingredientes de primera calidad como el chocolate belga o el pistacchio italiano.

Según Matías Otero, uno de los responsables del crecimiento de la marca, el perfil típico del franquiciado es alguien con experiencia en gastronomía o retail, que ya cuente con una estructura operativa y recursos humanos propios. La mayoría de los más de 40 franquiciados actuales ya han abierto su segunda o tercera sucursal, lo que demuestra la solidez del modelo.