Dubái impone tendencia mundial: el chocolate con pistacho conquista paladares y reinventa el dulce de leche

El boom repostero llega con sabores inesperados: el chocolate con pistacho es furor global y tiene una nueva versión local. Dónde y cuándo probarlo en Argentina.

Dulce de leche. Foto: Instagram @lacasadeldulcedeleche

Llega uno de los momentos más esperados para los amantes de los dulces y del chocolate este fin de semana, ya que del 17 al 19 de octubre, más de 50 chocolateros de todo el país se darán cita en el Paseo La Chocolaterie, en Unicenter Shopping, donde el público podrá descubrir y probar una innovadora combinación que une el cacao con crema de pistacho y kadaif.

Aunque esta delicia tiene sus raíces en los Emiratos Árabes, su popularidad ha crecido tanto que incluso en Argentina comenzó a desplazar al tradicional dulce de leche como favorito en algunas propuestas gourmet.

Paseo de La Chocolaterie, en Unicenter Shopping Foto: NA

La fusión, que incluye un veteado con tahini (pasta de sésamo) y masa kataifi crujiente, dio lugar a un nuevo clásico viralizado en redes sociales (especialmente en TikTok), presentado tanto en forma de tableta como en alfajor.

El paso siguiente lo acaba de dar la fábrica láctea argentina La Serenísima, al industrializar, envasar en un pote plástico de 250 gramos y presentarlo en las góndolas como dulce de leche Dubai.

El lanzamiento del Dulce de leche Dubái de La Serenísima combina el sabor tradicional con chocolate y pistacho, con lo que no solo amplía la gama de productos de la marca, sino que también introduce un sabor global al paladar local, consolidando la tendencia de las opciones premium y de alta calidad.

El fenómeno que se puso de moda en todo Occidente comenzó hace cuatro años con el chocolatero emiratí Fix Dessert Chocolatier y su fundadora, la ingeniera británico-egipcia Sarah Hamouda en Dubái. Explotó a nivel global en 2024 y 2025, llegando a marcas internacionales y al mercado argentino y de otros países.

Dulce de leche. Instagram Foto: @santaclara.ar

Textura cremosa y convincente al paladar

La nueva versión mantiene la característica textura cremosa y el gusto tradicional de la marca, al tiempo que incorpora el distintivo sabor a pistacho en su fusión con el chocolate. Esta combinación resulta ideal para quienes buscan innovar en sus postres o disfrutan de probar productos con perfiles gustativos diferentes.

Un aspecto relevante es su condición sin gluten, lo que lo hace una opción adecuada para personas celíacas y para aquellos que priorizan este tipo de alimentos. En la Feria La Chocolaterie habrá chocolates sin TACC, veganos, sin azúcar y opciones innovadoras para disfrutar sin culpa.

Dulce de leche Dubái Foto: La Serenisima

Entre las variedades que se podrán desgustar, habrá diferentes versiones de chocolate Dubai: