Dubái impone tendencia mundial: el chocolate con pistacho conquista paladares y reinventa el dulce de leche
El boom repostero llega con sabores inesperados: el chocolate con pistacho es furor global y tiene una nueva versión local. Dónde y cuándo probarlo en Argentina.
Llega uno de los momentos más esperados para los amantes de los dulces y del chocolate este fin de semana, ya que del 17 al 19 de octubre, más de 50 chocolateros de todo el país se darán cita en el Paseo La Chocolaterie, en Unicenter Shopping, donde el público podrá descubrir y probar una innovadora combinación que une el cacao con crema de pistacho y kadaif.
Aunque esta delicia tiene sus raíces en los Emiratos Árabes, su popularidad ha crecido tanto que incluso en Argentina comenzó a desplazar al tradicional dulce de leche como favorito en algunas propuestas gourmet.
La fusión, que incluye un veteado con tahini (pasta de sésamo) y masa kataifi crujiente, dio lugar a un nuevo clásico viralizado en redes sociales (especialmente en TikTok), presentado tanto en forma de tableta como en alfajor.
El paso siguiente lo acaba de dar la fábrica láctea argentina La Serenísima, al industrializar, envasar en un pote plástico de 250 gramos y presentarlo en las góndolas como dulce de leche Dubai.
El lanzamiento del Dulce de leche Dubái de La Serenísima combina el sabor tradicional con chocolate y pistacho, con lo que no solo amplía la gama de productos de la marca, sino que también introduce un sabor global al paladar local, consolidando la tendencia de las opciones premium y de alta calidad.
El fenómeno que se puso de moda en todo Occidente comenzó hace cuatro años con el chocolatero emiratí Fix Dessert Chocolatier y su fundadora, la ingeniera británico-egipcia Sarah Hamouda en Dubái. Explotó a nivel global en 2024 y 2025, llegando a marcas internacionales y al mercado argentino y de otros países.
Textura cremosa y convincente al paladar
La nueva versión mantiene la característica textura cremosa y el gusto tradicional de la marca, al tiempo que incorpora el distintivo sabor a pistacho en su fusión con el chocolate. Esta combinación resulta ideal para quienes buscan innovar en sus postres o disfrutan de probar productos con perfiles gustativos diferentes.
Un aspecto relevante es su condición sin gluten, lo que lo hace una opción adecuada para personas celíacas y para aquellos que priorizan este tipo de alimentos. En la Feria La Chocolaterie habrá chocolates sin TACC, veganos, sin azúcar y opciones innovadoras para disfrutar sin culpa.
Entre las variedades que se podrán desgustar, habrá diferentes versiones de chocolate Dubai:
- Marrocci: Tableta de chocolate con leche cobertura, rellena con pasta de pistachos hecha de manera artesanal. Los pistachos se hornean antes para resaltar su sabor y luego se procesan hasta formar una pasta suave y cremosa.
- Joaqo: Mini Gâteau Dubái, realizado con pistacho, chocolate semi amargo y kadaif.
- Percanta: tableta de 240gr y 55gr hecha a partir de chocolate con leche, amargo o amargo con sal, rellena de crema de pistacho y kadaif.
- Lorenzo Chocolares: Tableta de chocolate Dubái, hecho a partir de chocolate belga, pistacho premium y kataifi tostado, que también ofrecerá en una original versión con frambuesas.
- Cumbres chocolate: con la forma del cerro Teta, relleno de chocolate Dubái (pasta de pistachos y Kadafi) bañado en chocolate con leche o chocolate blanco.
- Moreto: Ofrecerán una línea Dubái con licor de pistacho, cubanitos rellenos de pasta de pistacho cubiertos con chocolate y pistachos picados, barras de chocolate semiamargo rellenas con pasta de pistacho y kadaif, y paletas Dubái, bombones con forma de helado en palito rellenas de pasta de avellanas, pasta de pistacho y Kadaif.
- Cirque: Tabletas y barritas Dubái de chocolate belga con leche o semiamargo con pasta de pistacho italiano natural y masa kadaif crocante. También Tabletas y Barritas Dubái de chocolate belga con leche o semiamargo de Avellanas, con praliné de Avellana natural y masa kadaif crocante.