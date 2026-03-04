Una niña come una hormiga en el Amazonas. Foto: Captura de video.

Una niña de 6 años le presentó a sus seguidores de todo el mundo cómo se come una de sus golosinas preferidas en pleno Amazonas: la hormiga gigante Tanajura.

La niña, conocida como Yandra Mawe, vive en la selva con su tribu vive las experiencias más exóticas e increíbles.

Una niña come una hormiga en el Amazonas.

La tanajura es un insecto altamente nutritivo, famoso en el norte de Brasil, destacado por ser una excelente fuente de proteínas (aprox. 42-44%), superando a la carne de res y pollo.

Rica en grasas insaturadas, minerales como hierro, calcio, potasio, sodio y vitaminas.