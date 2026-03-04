Video impactante: una niña enseña la forma correcta de comer hormigas, su golosina favorita
Una nena muestra el paso a paso de cómo comer el insecto en plena selva. Mirá el video en la nota.
Una niña de 6 años le presentó a sus seguidores de todo el mundo cómo se come una de sus golosinas preferidas en pleno Amazonas: la hormiga gigante Tanajura.
La niña, conocida como Yandra Mawe, vive en la selva con su tribu vive las experiencias más exóticas e increíbles.
La tanajura es un insecto altamente nutritivo, famoso en el norte de Brasil, destacado por ser una excelente fuente de proteínas (aprox. 42-44%), superando a la carne de res y pollo.
Rica en grasas insaturadas, minerales como hierro, calcio, potasio, sodio y vitaminas.
