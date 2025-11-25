Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

En la mañana de hoy, el clima en Catamarca se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, mientras que las máximas podrán llegar a 23.7°C. Durante esta primera parte del día, los vientos soplarán a una velocidad de hasta 10 km/h, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable. La humedad se mantendrá en un 49%, creando una atmósfera más seca en comparación con días anteriores.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En horas de la tarde y la noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con vientos ascendiendo a 16 km/h. Este aumento en la velocidad del viento puede generar una sensación térmica más baja, especialmente al caer la noche. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja con un 0% de posibilidades. Es un buen momento para llevar actividades al aire libre moderadas, siempre considerando el enfriamiento nocturno.

Es importante recordar que en tales condiciones climáticas, se aconseja mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades físicas, y utilizar lociones protectoras si se está expuesto al sol directo durante largos períodos. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo al aire libre, teniendo en cuenta el enfriamiento durante la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 25 de noviembre de 2025

El sol hará su presencia a las 08:12 AM y se despedirá a las 06:33 PM. Estos horarios de amanecer y atardecer ofrecen más horas de luz diurna, perfectas para planificar actividades durante el día. Aprovecha la claridad para disfrutar de las vistas que Catamarca tiene para ofrecer en esta época del año.