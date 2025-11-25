Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

Canal 26
Por Canal 26
martes, 25 de noviembre de 2025, 12:00

Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

Esta mañana en Jujuy, el clima será predominantemente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, incrementándose gradualmente a lo largo del día. Durante este periodo, no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere un día seco y fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Al avanzar hacia la tarde y la noche, el clima en Jujuy seguirá mostrando intervalos de nubosidad. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C. Se anticipa que los vientos sean suaves, con una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad durante el día estará en niveles bajos, manteniendo una sensación general de confort.