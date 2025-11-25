Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

Esta mañana en Jujuy, el clima será predominantemente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, incrementándose gradualmente a lo largo del día. Durante este periodo, no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere un día seco y fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Al avanzar hacia la tarde y la noche, el clima en Jujuy seguirá mostrando intervalos de nubosidad. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C. Se anticipa que los vientos sean suaves, con una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad durante el día estará en niveles bajos, manteniendo una sensación general de confort.