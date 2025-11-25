Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima en Neuquén

Canal 26
Por Canal 26
martes, 25 de noviembre de 2025, 12:01

El pronóstico del clima para hoy en Neuquén indica que comenzaremos el día con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 4.9°C, proporcionando un ambiente fresco en la mañana. Es importante destacar que los vientos serán moderados, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, el clima continuará mostrando cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas que llegarán a los 17°C como máximo. A medida que avance la noche, la nubosidad podría incrementarse, pero sin expectativas de lluvia significativa. Los vientos, aunque presentes, disminuirán levemente en intensidad. Con una humedad máxima de 35%, el día será relativamente seco, lo que favorecerá las actividades al aire libre.