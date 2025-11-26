Afiliados de PAMI: qué trámite obligatorio hay que hacer antes del 30 de noviembre para no perder un importante beneficio

El organismo recordó que los afiliados deben actualizar un dato fundamental para garantizar la continuidad del beneficio durante los próximos seis meses.

Trámites de PAMI. Foto: Unsplash.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) confirmó que aquellos beneficiarios que reciben pañales a domicilio deberán renovar su Orden Médica Electrónica (OME) antes del 30 de noviembre.

Esta actualización de la información del programa de Higiénicos Absorbentes Descartables resulta imprescindible para asegurar la continuidad del beneficio durante los próximos seis meses.

PAMI recordó que la renovación de la OME es semestral (el ciclo vigente comenzó el pasado 1° de junio de 2025), por lo que los afiliados deberán realizar este trámite para conservar el suministro.

Pañales PAMI. Foto: Pinterest / PAMI.

PAMI: paso a paso para tramitar la Orden Médica Electrónica

La gestión se realiza de forma rápida, sin la necesidad de acercarse a alguna sucursal de PAMI de manera presencial. Es decir, la renovación es únicamente a través del médico de cabecera del beneficiario, quien carga la nueva orden en el sistema, sin necesidad de formularios extras.

Los pasos a seguir para renovar la OME son los siguientes:

Solicitar un turno con el médico de cabecera. Pedir la renovación de la OME, que el profesional de la salud cargará en el sistema de PAMI durante la consulta. Verificar que los datos personales estén correctos, principalmente el de domicilio (si es que se produjo algún cambio al respecto).

Pañales de PAMI Foto: PAMI

En caso de que el afiliado no concrete este trámite antes del 30 de noviembre, el sistema de PAMI dará de baja la entrega de pañales, y la persona se quedará sin este beneficio.

Además, se detalló que la provisión mensual de pañales es de 90 unidades al mes, las cuales son entregadas de manera gratuita. En caso de que se necesite un refuerzo, la solicitud se evalúa a nivel central.

En caso de dudas, los interesados pueden hacer consultas a través de la línea de PAMI Escucha y Responde (138), seleccionando la opción 0.