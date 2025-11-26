Nuevo shopping en Mar de Plata: cuándo será la apertura del esperado centro comercial

El complejo Bendu cambió por completo la fisonomía del acceso al puerto. Tendrá propuestas que combinan las compras, la gastronomía, el espectáculo y hasta el tobogán más alto de Mar del Plata.

Apertura Shopping Bendu Mar del Plata Foto: Instagram @benduarg

Mar del Plata suma este año un nuevo atractivo en su oferta turística y comercial: el nuevo shopping Bendu, levantado en la histórica Manzana de los Circos. La transformación del predio, que durante más de medio siglo albergó carpas, espectáculos circenses y figuras emblemáticas del entretenimiento, sorprende a turistas y marplatenses.

Dónde estará ubicado el nuevo shopping de Mar del Plata

Quienes recorren la zona frente al Club Náutico podrán ver un complejo moderno, cuya estructura metálica y amplios ventanales dejan ver lo que será la propuesta comercial de la ciudad.

Apertura Shopping Bendu Mar del Plata Foto: Instagram @benduarg

Los locales que tendrá el nuevo shopping de Mar del Plata

Según informaron desde el proyecto, el Bendu ocupará un predio de 35.000 metros cuadrados y contará con casi 60 locales comerciales, además de un anfiteatro, un paseo gastronómico y un área de entretenimiento. La construcción representa una inversión estimada en 20 millones de dólares y busca integrar definitivamente la zona del puerto con la ciudad, transformando una parcela que durante décadas funcionó como una barrera física y visual.

Entre los primeros espacios en abrir estará la segunda sucursal de Coto en Mar del Plata, que ya tiene instaladas sus cajas, góndolas, heladeras e iluminación. La cadena desembarcó el año pasado en la zona sur y ahora se convierte en el motor principal del nuevo shopping. Junto con el supermercado, se habilitarán 700 cocheras y una docena de locales comerciales.

Cuándo será la apertura del shopping

Maximiliano González Kunz, CEO de Neutrón, una de las empresas detrás del desarrollo, confirmó en diálogo con La Nación que el complejo abrirá sus puertas el sábado 13 de diciembre y que ya se encuentra definida la primera grilla de espectáculos para la temporada de verano en el anfiteatro.

Apertura Shopping Bendu Mar del Plata Foto: Instagram @benduarg

El paseo gastronómico y la zona que rodea al multiespacio serán habilitados para Semana Santa, mientras que el sector de entretenimientos, que incluirá el tobogán más alto de Mar del Plata, estará listo para las vacaciones de invierno de 2026.

Por otro lado, en la intersección de avenida Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores se construye un moderno anfiteatro al aire libre con capacidad para 5.000 espectadores. Será un nuevo escenario para eventos gratuitos y shows musicales de gran convocatoria.

El espacio debutará oficialmente durante el anteúltimo fin de semana de enero, con una programación que incluirá:

23 de enero: El Plan de la Mariposa.

24 de enero: Ciro y los Persas.

25 de enero: La Delio Valdez y La Konga.

6 de febrero: Divididos, presentando su nuevo álbum.

Con su próxima inauguración, Bendu promete convertirse en un nuevo punto de encuentro para marplatenses y turistas, revitalizando un área estratégica y devolviéndole vida a un predio que durante décadas fue parte de la historia circense de la ciudad.