Segunda edición de la Copa Fundación Mir: la solidaridad para promover la educación de calidad
La fundación realizó el segundo evento y, con lo recaudado, se ayudó a los chicos de la Casa de Niños Emanuel, ubicada en el barrio La Mascota, Benavídez. Mirá el video en la nota.
La Fundación Mir realizó el segundo encuentro de la Copa Fundación Mir, en un encuentro de golf y solidaridad, para promover la educación de calidad en niños y niñas que lo necesitan.
“Con enorme entusiasmo celebramos la 2° Edición de la Copa Fundación MIR, a beneficio de Casa de Niños Emanuel, ubicada en el barrio La Mascota, Benavídez", posteó la fundación.
“Gracias a lo recaudado, los niños y niñas del jardín podrán acceder a educación de calidad y a mejores oportunidades para su futuro”, continuó.
Además de agradecer a los participantes y a las marcas que acompañan el proyecto, el posteo cerró con el balance de la solidaria jornada: “Gracias a todas estas donaciones, logramos cubrir 17 becas completas, garantizando la escolaridad anual de nuestros niños y niñas. ¡Gracias por su compromiso, por su generosidad y por seguir acompañándonos en este camino de transformar vidas a través de la educación!“.