Segunda edición de la Copa Fundación Mir: la solidaridad para promover la educación de calidad

La fundación realizó el segundo evento y, con lo recaudado, se ayudó a los chicos de la Casa de Niños Emanuel, ubicada en el barrio La Mascota, Benavídez. Mirá el video en la nota.

Segunda edición de la Copa Fundación Mir. Foto: Captura de video.

La Fundación Mir realizó el segundo encuentro de la Copa Fundación Mir, en un encuentro de golf y solidaridad, para promover la educación de calidad en niños y niñas que lo necesitan.

“Con enorme entusiasmo celebramos la 2° Edición de la Copa Fundación MIR, a beneficio de Casa de Niños Emanuel, ubicada en el barrio La Mascota, Benavídez", posteó la fundación.

Segunda edición de la Copa Fundación Mir.

“Gracias a lo recaudado, los niños y niñas del jardín podrán acceder a educación de calidad y a mejores oportunidades para su futuro”, continuó.

Además de agradecer a los participantes y a las marcas que acompañan el proyecto, el posteo cerró con el balance de la solidaria jornada: “Gracias a todas estas donaciones, logramos cubrir 17 becas completas, garantizando la escolaridad anual de nuestros niños y niñas. ¡Gracias por su compromiso, por su generosidad y por seguir acompañándonos en este camino de transformar vidas a través de la educación!“.