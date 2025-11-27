Tradición parrillera en pleno corazón de Villa del Parque: dónde comer cortes premium por $19.990 las 24 horas

La mejor parrilla de Villa del Parque Foto: Instagram @parrilladonfelipe

La Ciudad de Buenos Aires sigue consolidándose como una de las capitales gastronómicas más importantes de la región, especialmente para quienes la visitan en busca de sabores auténticos. Entre bodegones tradicionales, nuevas propuestas gourmet y parrillas históricas, la experiencia porteña gira siempre alrededor de la mesa. Y cuando se habla de asado, tanto turistas como locales coinciden en que el ritual de la carne es parte esencial del recorrido por la capital argentina.

En una de las zonas más accesibles para viajeros, oficinistas y vecinos, la propuesta parrillera vuelve a cobrar protagonismo. Los restaurantes de la Ciudad amplían horarios, ofertas y experiencias para captar a quienes buscan comer bien y vivir el auténtico sabor porteño.

En ese contexto aparece un lugar que se volvió referencia inmediata: Don Felipe, Parrilla al carbón, la cual es una casa de carne premium ubicada en Av. Nazca 2701, en pleno Villa del Parque, donde la tradición parrillera se mezcla con promociones atractivas y una calidad que marca diferencia.

Don Felipe Foto: Instagram @parrilladonfelipe

Don Felipe es una parada ideal para quienes recorren la Ciudad y quieren probar uno de los mejores asados al carbón sin alejarse demasiado del microcentro. Su propuesta ofrece cortes premium, platos de bodegón, sándwiches clásicos y parrilla encendida día y noche.

Si bien su horario habitual va de 12 a 00, los jueves, viernes y sábados la parrilla queda encendida las 24 horas, una ventaja clave para turistas que llegan tarde al hotel, grupos que salen del teatro como visitantes que quieren vivir la noche porteña a pleno.

Dónde comer cortes premium a "precio regalado" Foto: Instagram @parrilladonfelipe

Promociones destacadas y precios competitivos

Uno de los grandes atractivos es la parrilla libre por $19.990, disponible de lunes a jueves abonando en efectivo, una propuesta difícil de igualar en un barrio con fuerte identidad gastronómica. La relación precio y calidad es uno de los motivos por los que muchos visitantes eligen esta casa de carnes para degustar un menú completo sin sorpresas en la cuenta.

Además, Don Felipe mantiene promociones diarias, lo que permite ordenar cortes premium, platos tradicionales o combos especiales sin resignar calidad.

Dónde queda Don Felipe

Los cortes que reemplazaron al asado y al vacío

Cortes como el flat iron, el Tomahawk y la ceja de ojo de bife se han instalado con fuerza en las cartas de los restaurantes más modernos, pero también son los más recomendados por los carniceros de todo el país.

Esta tendencia responde a cambios tanto en los gustos de los consumidores como en las estrategias comerciales de los locales gastronómicos que son comandados por los grandes parrilleros que saben de renovar la carta para sorprender con sus platos.

En algunos restaurantes, como Mago, en Belgrano, la carta está concentrada en cinco cortes de vaca que son distintos a los tradicionales, ya que en lugar del vacío o la tira de asado, el comensal puede optar por entraña, T-Bone, ojo de bife, asado americano y, como novedad, la ceja de ojo de bife.