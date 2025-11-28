El 1° de diciembre reabre una estación clave del subte de Buenos Aires: cuáles son las que siguen cerradas

Las autoridades del GCBA informaron que vuelve a estar operativa una importante estación del subterráneo. Mientras tanto, otras seis siguen bajo obras y están cerradas.

Estación de subte. Foto: X @basubte.

El subte de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con distintas estaciones cerradas por diversas obras. En este marco, las autoridades de CABA anunciaron que una de ellas volverá a estar operativa sobre la avenida Corrientes.

Reabre una estación clave del subte de la Ciudad de Buenos Aires

Se trata de la estación Carlos Gardel de la línea B, tras completarse las obras de puesta en valor que realizaron con el objetivo de mejorar la infraestructura, así como también la experiencia de viaje de los usuarios.

Estación Carlos Gardel Foto: Instagram @buenosairespanorama

Según lo informado por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), desde el próximo lunes 1° de diciembre las formaciones volverán a detenerse en la estación Carlos Gardel, que conecta directamente con el shopping Abasto.

Las obras que se habían realizado duraron tres meses, en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones.

Tal como publicó el GCBA, “la obra incluyó trabajos de impermeabilización, pintura, recambio total de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos”.

La Línea B se verá afectada Foto: NA

Tras esta obra, solo hay una estación cerrada en la línea B: Uruguay, que en los próximos meses volverá a estar operativa.

Los trabajos en Carlos Gardel también incluyeron intervenciones sobre accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y los andenes. Al igual que otros sitios del subterráneo, se busca que se mejore la circulación y optimizar los viajes de los pasajeros.

Además, aclararon desde el GCBA que seguirán los trabajos en el lugar, aunque fuera del horario de servicio para no complicar los viajes.

Estación Carlos Gardel del subte. Foto: Instagram

El plan que se desarrolla en el subte de la Ciudad de Buenos Aires ya completó la puesta en valor de un total de 11 estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E).

Qué estaciones del subte siguen cerradas: cuándo vuelven a abrir

La lista de estaciones que permanecen cerradas tiene a tres de la línea A, una de la línea B y dos de la Línea D.

Congreso (línea A) : reapertura entre febrero y marzo 2026.

Loria (línea A) : reapertura entre enero y febrero 2026.

Río de Janeiro (línea A) : reapertura entre enero y febrero 2026.

Uruguay (línea B) : reapertura entre diciembre 2025 y enero 2026.

Plaza Italia (línea D) : reapertura entre diciembre 2025 y enero 2026.

Agüero (línea D): reapertura entre diciembre 2025 y enero 2026.

Cierra otra estación de la Línea D Foto: Wikipedia

