Llega una nueva línea de subtes a la Ciudad de Buenos Aires: los barrios clave que conectará

Es la primera vez en 25 años que se anuncia una nueva línea de subte en Buenos Aires. Se trata de la obra pública más importante del país, con una inversión de US$1.350 millones, y promete mejorar la conectividad. Así será su recorrido.

San Nicolas, CABA. Foto: Gobierno de la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires se destaca por su amplia conectividad, y el subte cumple un papel clave en ella. Al evitar el tráfico, permite ahorrar tiempo de viaje y se consolida como el medio de transporte por excelencia para moverse rápido por la ciudad.

Y ahora, llega una buena noticia: Buenos Aires se prepara para recibir una nueva línea de subte. El Gobierno de la Ciudad lanzó la licitación pública, tanto nacional como internacional, para llevar adelante la construcción y el equipamiento de la línea F, que sería la séptima de la ciudad.

La ciudad tendrá una nueva línea de subte. Foto: buenosaires.gob.ar

El recorrido de la línea de subte F

Su recorrido unirá a Barracas -donde nunca había llegado la red de subtes-, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo, lo que permitirá la combinación con las seis líneas de subtes de la red.

La ciudad tendrá una nueva línea de subte. Foto: buenosaires.gob.ar

De esta manera, se impulsará la integración de las siete líneas de subtes con la vasta red ferroviaria metropolitana y se logrará implementar mejoras para un transporte público más eficiente, equitativo y sustentable.

La Línea F tendrá un papel clave en la conectividad de los viajes en la Ciudad: facilitará el desplazamiento norte-sur, descongestionará a la Línea C y potenciará el uso de la red de subtes. Conectará otras líneas, y el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución -la estación ferroviaria más transitada del país, por donde circulan algo más de un millón de pasajeros a diario- y la estación Palermo de la Línea San Martín.

Barracas, CABA. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Las estaciones que tendrá la nueva línea F

Se construirán 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

En total, el recorrido tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y las estaciones contarán con los últimos adelantos tanto de construcción como a nivel tecnológico. Tras el llamado a licitación nacional e internacional, las obras comenzarán durante el año próximo.

Palermo, un barrio muy cotizado en CABA. Foto: Turismo BA.

Según estimaciones oficiales, la línea podrá transportar a más de 300 mil pasajeros diarios. Será una línea moderna, equipada con la última tecnología en materia de sistema de señales y cómodos coches 0 km con aire acondicionado y sistema de seguridad avanzadas.