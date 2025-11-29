Cambia un barrio porteño icónico: el nuevo corredor premium de Ciudad de Buenos Aires que atrae inversiones millonarias

El triángulo urbano que une Libertador, Bullrich y Las Cañitas se consolida como una de las zonas más codiciadas de la Ciudad, con proyectos de lujo que impulsan una transformación marcada por modernidad, arte y espacios verdes y valores que superan los US$4.000 por m².

Crecimiento urbanístico en una zona clave de Palermo. Foto: Google maps.

La Ciudad de Buenos Aires está llena de microzonas que logran su propia armonía o estética y crecimiento urbanístico. En ese sentido, esta parte de la Ciudad se consolida como uno de los polos más atractivos y dinámicos de CABA.

Se trata del corredor que une la avenida Del Libertador con Santa Fe, a través de Bullrich, aledaño a Las Cañitas y cercana al Puente Pacífico. Esta zona se la conoce en la actualidad como Puente Pacífico, un triángulo porteño que concentra millonarias inversiones.

Inversiones millonarias en una de las zonas más deseadas de CABA

Uno de los mayores inversores en esta zona es el empresario y economista argentino Eduardo Costantini que a través de su empresa Consultatio S.A. adquirió un terreno de 4,4 hectáreas por el valor de 45 millones de dólares, que se ubica al frente de la Mezquita y a pocos metros del Sanatorio de la Trinidad, donde actualmente funciona Portal Palermo.

También, meses atrás, compró mediante subasta un lote de 3.471,70 m² sobre la calle Soldado de la Independencia al 600, en Las Cañitas, por 21,2 millones de dólares.

Emprendimientos millonarios en Palermo. Foto: Google Maps.

Con la llegada de Consultatio S.A. se estaría confirmando la combinación de identidad barrial, junto con el verde urbano, sin desmerecer el prestigio histórico.

El plan de la desarrolladora apunta a crear un complejo abierto al público general, con locales, oficinas y un fuerte acento artístico. Incluso, Costantini adelantó que primero se trabajará en el diseño de macrolotes, caminos internos, parques y esculturas, antes de avanzar con la construcción de los edificios.

Asimismo, la compra del predio incluyó una negociación que resultó clave y que tiene que ver con un futuro supermercado Jumbo que se erigirá allí.

Hay que tener en cuenta que el Campo Argentino de Polo, que fue inaugurado en 1928, también se comporta como un punto simbólico de cultura y trascendencia deportiva de la zona.

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la zona de Puente Pacífico?

En la actualidad, el valor del metro cuadrado está por encima de los 4.000 dólares, muy por arriba de otros barrios típicos de Buenos Aires como puede ser Caballito, en donde el metro cuadrado se ubica en el orden de 2.000 a 2.500 dólares.

Es que los proyectos de lujo no dejan de crecer en esta zona. Un ejemplo claro es L’Avenue Libertador, el primer edificio en Argentina diseñado por el estudio Zaha Hadid Architects (ZHA). Se ubica en Libertador y Bullrich, frente al Rosedal, y es una torre curvilínea de 44.110 m² y 36 pisos, desarrollada por Portland. Cuenta con 96 departamentos de lujo.

El edificio L´Avenue Libertador. Foto: X/@flor_del_ceibo

También está Nómada Palermo, que cuesta su emprendimiento 75 millones de dólares y se ubica en Santa Fe y Bullrich, que integrará residencias, hotel, oficinas y un polo gastronómico. En este caso, el proyecto contempla 14 pisos e intervendrá el bajo puente y modernizará el mobiliario urbano.

Todo esto refleja un claro ejemplo del crecimiento exponencial en algunas zonas de Buenos Aires, que buscan modernidad y lujo, y también adaptarse a las necesidades de espacios verdes que precisa la Ciudad.