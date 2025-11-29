El Gobierno de la Ciudad inauguró el bajo Puente Bosch para mejorar la movilidad urbana en Barracas

Tras más de un siglo de interrupción, la Ciudad habilitó el nuevo bajo Puente Bosch, que restituye la continuidad del corredor costero del Riachuelo, agiliza la conexión entre Barracas y Avellaneda y suma mejoras de espacio público y seguridad.

La obra terminada del bajo Puente Bosch. Foto: X/@EsperandoVia

El jueves 27 de noviembre quedó inaugurado por la Ciudad de Buenos Aires el bajo Puente Bosch, un nuevo paso bajo nivel que busca transformar la movilidad en el barrio de Barracas y por ende, en toda la zona sur porteña.

Ya desde temprano de este inicio de fin de semana, tanto peatones, como ciclistas y automovilistas comenzaron a darle uso a esta nueva obra pública terminada que reconecta el Camino Costero del Riachuelo por primera vez en más de 100 años. A su vez, esta reapertura marca todo un hito, dado que el corredor ribereño había quedado interrumpido desde 1908, cuando el terraplén del ferrocarril Roca cortó su continuidad y obligó a realizar un desvío permanente.

¿En qué consistió la obra del bajo Puente Bosch?

La obra incorporó la instalación de un cajón de hormigón de 1.400 toneladas, de 13 metros de ancho, 6 metros de alto y 24 metros de largo, el cual se colocó por debajo de las vías ferroviarias como una sola pieza. La estructura fue empujada dentro de una excavación previamente realizada en el terraplén, una maniobra de ingeniería que permitió minimizar tiempos de interrupción del servicio del tren.

Cómo fue avanzando la obra del bajo Puente Bosch. Foto: X/@gcba

Con esta apertura quedó habilitada una calle de dos carriles (uno por cada sentido), además de veredas de dos metros de ancho. Así, se restituye la continuidad del corredor costero del Riachuelo y se mejora la conexión directa entre Barracas y Avellaneda, evitando desvíos que por más de un siglo complicaron la circulación local.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, destacó sobre la obra que “era necesaria para integrar un barrio que estaba partido en dos”. Así, remarcó que el objetivo de su gestión es reconectar toda la traza del camino de sirga, desde La Boca hasta Puente La Noria.

También el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, se manifestó al respecto y dijo que la Ciudad está cumpliendo el compromiso de “mejorar la movilidad en el sur y brindar más infraestructura y espacio público”.

Jorge Macri en la obra del bajo Puente Bosch. Foto: X/@gcba

Cabe destacar que el entorno del bajo Puente Bosch también fue remodelado y acondicionado con un abordaje urbanístico integral. Acá se pueden nombrar canteros y el arbolado, además de mesas de ajedrez, bancos, juegos de estación saludable, junto con un mural que se pintará sobre los muros del viaducto.

También se instalaron cámaras de seguridad y luminarias LED. Lo que busca el Gobierno porteño es revalorizar la relación de la Ciudad con el Riachuelo, promoviendo un ambiente más atractivo para los ciudadanos.

Entre otras obras en marcha del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, que ya construyó 29 pasos bajo nivel, hay otros proyectos en ejecución tales como el bajo nivel del Sarmiento en Irigoyen, el cruce de García Lorca en Caballito y futuros pasos en los puentes Victorino de la Plaza y Pueyrredón.