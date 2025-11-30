¿Por qué son tan similares?: el sorprendente parecido entre algunas banderas del mundo y cómo aprender a diferenciarlas

Hay muchas banderas de países en el mundo que son muy parecidas entre sí, pero que las historias de sus pueblos -a veces- no tienen nada en común. ¿Casualidades? Las explicaciones detrás de estos cuatro ejemplos.

¿Por qué algunas banderas de países se parecen entre sí? Foto: Unsplash.

Existen 195 países en el mundo reconocidos actualmente, y la variedad de colores y formas de las banderas muchas veces se van repitiendo, basadas en significados similares o diferentes, pero que cada una cuenta una historia en particular.

En esos casi 200 pabellones representativos de los países, que guardan la idiosincrasia local y las tradiciones, algunas de las banderas de estados muy disímiles y distantes se terminan pareciendo en demasía y es interesante hacer un repaso de cuáles son.

Los países con banderas muy parecidas, aunque no tengan nada en común sus tradiciones

El primer caso a nombrar es el que aglutina a las banderas de Rumania y Chad. Dos países que no tienen absolutamente nada en común: ni comparten el continente, ni la lengua, ni su historia, ni tradiciones y costumbres.

Sin embargo, sus pabellones son idénticos: tres franjas verticales, la primera azul, la del centro amarilla y la última roja.

El motivo por el que son iguales sus banderas es casuístico. En el caso de Chad, los colores responden a su herencia colonial francesa y la simbología panafricana. El azul representa el cielo, la esperanza, la agricultura y las aguas del sur de Chad. El amarillo simboliza el sol y el desierto del norte del país. Y el rojo conmemora el progreso, la unidad y el sacrificio, incluida la sangre derramada por la independencia.

Bandera de Chad. Foto: Wikipedia.

En el caso de Rumania, la bandera tiene estos colores para representar la libertad, la justicia y la fraternidad, respectivamente. El azul simboliza la libertad y el cielo azul. El amarillo representa la justicia y el color de los campos de trigo. Y el rojo, la sangre de los que lucharon por la nación y la fraternidad. Cabe recordar que la bandera de Moldavia, país vecino y muy arraigado a la cultura rumana, es igual, solo que con un escudo de armas en el centro.

Bandera de Rumania. Foto: Unsplash.

Mónaco e Indonesia son otro claro ejemplo de banderas iguales: dos franjas horizontales, la de arriba roja, la de abajo blanca. En el caso de Mónaco, sus colores provienen del escudo de armas de la familia Grimaldi que gobierna el principado desde 1297. Se adoptó oficialmente el 4 de abril de 1881.

Bandera de Mónaco. Foto: Unsplash.

Para el caso de Indonesia, estos colores provienen del Imperio Majapahit del siglo XIII y simbolizan el coraje y la sangre derramada durante la lucha por la independencia (el rojo) y la pureza y santidad (el blanco). Otro ejemplo de bandera muy similar, pero invertida (arriba blanco y abajo rojo) es la de Polonia.

Bandera de Indonesia. Foto: Unsplash.

Siguiendo con banderas similares o casi iguales surgen la de Eslovenia y Eslovaquia. Aquí, las similitudes entre los dos países son más notorias que en los casos anteriores. De hecho, ambos países comparten la región central/este de Europa y serían limítrofes de no ser por Hungría.

Sus pabellones son casi idénticos, de no ser por sus escudos de armas. Tienen tres franjas horizontales -blanca, azul y roja- y sus escudos ubicados en la parte superior izquierda, entre las franjas blanca y azul (para el caso de Eslovenia) y más centrado, pero también sobre la izquierda para el caso de Eslovaquia, donde el escudo ocupa las tres franjas.

Los colores de Eslovenia son los paneslavos y representan la solidaridad que tienen con otros pueblos y provienen del escudo de armas medieval del Sacro Ducado Romano de Carniola.

Bandera de Eslovenia. Foto: Unsplash.

El escudo de Eslovenia es lo particular: representa el monte Triglav (la montaña más alta de Eslovenia), dos líneas onduladas para el mar Adriático y los ríos, y tres estrellas de seis puntas que provienen del escudo de los condes de Celje.

En el caso eslovaco, también están incluidos estos colores paneslavos. Respecto de su escudo, simboliza la herencia cristiana con una doble cruz blanca sobre un fondo rojo, representando su conexión con los santos Cirilo y Metodio. Las tres colinas azules de base dentro del escudo simbolizan las principales cordilleras del país, los montes Tatra, Fatra y Matra. Por supuesto, la similitud con la bandera de Rusia también es elocuente.

Bandera de Eslovaquia. Foto: Unsplash.

Finalmente, en este recuento no hay que olvidar las banderas de Puerto Rico y Cuba, iguales en cuanto a diseño, pero con colores invertidos. Un triángulo apaisado en su borde izquierdo con una estrella en su interior, y cinco franjas horizontales que surgen a partir de él y atraviesan toda la bandera.

El pabellón de Puerto Rico es una clara alusión a su cultura arraigada con la de Estados Unidos (de ahí la similitud con su bandera). Las franjas rojas representan la sangre derramada por sus patriotas, las blancas la victoria y la paz y el triángulo azul refiere al mar y el cielo de la isla, mientras que la estrella solitaria representa a la isla en sí.

Bandera de Puerto Rico. Foto: Unsplash.

De hecho, esta bandera fue creada por el Comité Revolucionario de Puerto Rico en 1895 y se inspiró en la bandera cubana, pero invirtiendo los colores para simbolizar la hermandad de lucha por la independencia de España.

La bandera de Cuba, por su parte, cuenta con tres franjas azules que representan las tres divisiones administrativas de la isla durante el siglo XIX, las dos franjas blancas simbolizan la pureza de la causa independentista y el triángulo rojo, la sangre derramada por los héroes de la patria, mientras que la estrella solitaria blanca simboliza la absoluta libertad.

Bandera de Cuba. Foto: Unsplash.

Cuatro ejemplos de banderas en el mundo que se parecen entre sí y que cuentan parte de la historia rica de cada país, a modo de conocer mejor sus culturas, tradiciones y por qué eligieron estos colores para sentirse representados.