Cuántos países del mundo tienen armas en sus banderas y cuál es el significado histórico de cada uno

Si bien resulta llamativo o violento para muchas personas, las armas simbolizan diferentes cuestiones tradicionales para cada nación. Conocé los motivos.

Banderas del mundo Foto: Unsplash

La bandera de cada país representa gran parte de su historia mediante sus colores, frases e imágenes. Además, dan significado de su lucha por la independencia, un motivo que llevó a muchas naciones a tener "armas" en sus estandartes.

En este contexto, son muchos los países alrededor del mundo que llevan armas en sus banderas y, si bien resulta llamativo o violento para muchas personas, las armas simbolizan diferentes cuestiones tradicionales para cada nación.

¿Qué países tienen armas en sus banderas nacionales?

Hay un arma que aparece en una sola bandera nacional y resulta muy llamativa: el fusil de asalto Avtomat Kalashnikova, más conocido como AK-47. Este armamento aparece en la bandera de Mozambique, un país de África Oriental.

La bandera de Mozambique tiene un AK-47 Foto: Unsplash

Burkina Faso y Zimbabue también portan la imagen del AK-47, aunque solamente en sus escudos de armas.

El AK-47 simboliza la defensa de la libertad y vigilancia, ya que dicha nación se independizó de Portugal, el 25 de junio de 1975. Sin embargo, también recuerda las guerras civiles y la violencia armada, dos motivos por cuales quieren quitarla.

Otros países del mundo con armas en sus banderas nacionales

Además de Mozambique, hay otros países de África, América y Asia que también llevan armas (algunas de fuego y otras no) en sus banderas nacionales.

África

Angola (machete)

Kenia (lanzas)

Omán (espadas)

América

Barbados (tridente)

Belice (hacha)

Bolivia y Haití (cañones y rifles)

Guatemala (rifles)

Asia

Arabia Saudita y Sri Lanka (espadas)

El machete en la bandera de Angola, por ejemplo, representa la lucha armada, aunque también a los campesinos y la producción agrícola. Por su parte, el tridente en Barbados simboliza al mar, así como la independencia con respecto al Reino Unido.

La bandera de Angola tiene un machete Foto: Unsplash

De esta manera, es cierto que algunas representan la defensa de la nación o la libertad y/o la lucha del pueblo. Sin embargo, hay otras como la espada en la bandera de Sri Lanka, que identifica los cuatro elementos (agua, aire, fuego y tierra).