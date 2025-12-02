Aumentos en el transporte y distintos precios en colectivos: cuánto sale viajar en Buenos Aires, CABA y el AMBA en diciembre

La provincia de Buenos Aires y CABA comenzaron con un nuevo esquema de precios desde diciembre, por lo que actualmente hay tres tarifas distintas. Todos los precios, en la nota.

Los colectivos de la Ciudad suman pictogramas para mejorar la experiencia del usuario. Foto: NA.

Diciembre 2025 llegó con nuevos aumentos para el bolsillo de los argentinos. En Buenos Aires y CABA, una de las subas tuvo que ver con el transporte, ya que los colectivos bajo estas jurisdicciones tuvieron un incremento en sus precios en el último mes del año.

Actualmente, aquellos que habitan en la Ciudad de Buenos Aires o el Conurbano bonaerense cuentan con tres escalas distintas de precios para viajar en colectivos. Esto se debe a las distintas jurisdicciones que se mantienen vigentes, por lo que resulta fundamental repasar los números.

Sube el precio de los boletos de colectivo y de trenes. Foto: NA

Colectivos en provincia de Buenos Aires

El aumento es del 14,8% para diciembre 2025 en provincia de Buenos Aires. Este número se compone de la actualización por inflación, más el 2% habitual, mientras que se agrega un 10% por la recomposición extraordinaria.

La suba impacta sobre las líneas numeradas del 200 en adelante, que son aquellas que no atraviesan la Avenida General Paz y se mantienen sobre el territorio bonaerense.

Colectivo 214, que pasa por La Plata. Foto: Instagram

Nuevos precios del colectivo en Buenos Aires

Con SUBE registrada

0 a 3 km: $658,44

3 a 6 km: $733,50

6 a 12 km: $790,00

12 a 27 km: $846,57

Más de 27 km: $902,73

SUBE no registrada

0 a 3 km: $1.046,92.

3 a 6 km: $1.166,26.

6 a 12 km: $1.256,10.

12 a 27 km: $1.346,05.

Más de 27 km: $1.435,34.

Tarifa Social

0 a 3 km: $296,30.

3 a 6 km: $330,08.

6 a 12 km: $355,50.

12 a 27 km: $381,00.

Más de 27 km: $406.23.

Colectivos en CABA

El aumento de diciembre 2025 fue menor en Ciudad de Buenos Aires, ya que fue del 4,3%. La composición está hecha por la inflación de octubre, del 2,3%, y el 2% adicional hasta que se complete el esquema para eliminar los subsidios que reciben las empresas de transporte.

Las líneas que están afectadas por esta suba son las que hacen todo su recorrido dentro de CABA: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Colectivos, otro invento nacional

Nuevos precios del colectivo en Ciudad de Buenos Aires

Con SUBE registrada

0 a 3 km: $593,52.

3 a 6 km: $659,50.

6 a 12 km: $710,31.

12 a 27 km: $761,15.

SUBE no registrada

0 a 3 km: $943,70.

3 a 6 km: $1.048,61.

6 a 12 km: $1.129,39.

12 a 27 km: $1.210,23.

Tarifa Social

0 a 3 km: $267,08.

3 a 6 km: $296,77.

6 a 12 km: $319,63.

12 a 27 km: $342,51.

Los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

El aumento para los colectivos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano impactó durante noviembre, por lo que la nueva tarifa ya está en vigencia hace algunas semanas.

Los colectivos alcanzados por estos precios son: 101, 28, 150, 8, 124, 100, 134, 195, 194, 135, 56, 91, 9, 164, 21, 10, 17, 110, 152, 188, 20, 161, 117, 78, 87, 111, 127, 146, 31, 114, 129, 143, 197, 22, 71, 63, 113, 128, 32, 75, 158, 130, 169, 1, 24, 181, 2, 126, 29, 41, 95, 37, 80, 166, 15, 49, 53, 85, 96, 185, 97, 98, 148, 160, 176, 179, 51, 74, 79, 177, 60, 57, 105, 159, 46, 172, 174, 178, 180, 182, 136, 163, 86, 193, 88, 168, 103, 19, 153, 45, 154, 119, 59, 67, 70, 33, 55, 92, 93, 123, 184, 133, 140, 145.

Colectivos. Foto: NA

Precios de los colectivos en el AMBA

Con SUBE registrada

0 a 3 km: $494,83.

3 a 6 km: $551,24.

6 a 12 km: $593,70.

12 a 27 km: $636,21.

Más de 27 km: $678,42.

SUBE no registrada

0 a 3 km: $786,78.

3 a 6 km: $876,47.

6 a 12 km: $943,98.

12 a 27 km: $1.011,57.

Más de 27 km: $1.078,59.

Tarifa Social