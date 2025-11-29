Aumenta el colectivo de Buenos Aires en diciembre 2025: los nuevos precios para viajar en transporte público

Las autoridades bonaerenses oficializaron la suba, por lo que se conocen los nuevos precios de las líneas que van del 200 en adelante.

Transporte público, colectivo. Foto: NA.

Diciembre 2025 llega con aumentos de distintos tipos, en un nuevo golpe al bolsillo. Uno de los sectores afectados es el transporte, ya que este lunes 1° de diciembre de 2025 entra en vigencia una suba en los precios de los colectivos de Buenos Aires.

La medida se oficializó días atrás a través de la Secretaría de Transporte de Buenos Aires, en la Resolución 342/2025. Según detallaron, el aumento afecta a todas las líneas del 200 en adelante, que son aquellas que tienen sus recorridos dentro de la provincia, sin cruzar la avenida General Paz.

El aumento afectará a todas las líneas de colectivos numeradas del 200 en adelante. Foto: Instagram

En detalle, el aumento es del 14,8% para diciembre 2025. Este número se compone de la actualización por inflación, más el 2% habitual, mientras que se agrega un 10% por la recomposición extraordinaria.

Las autoridades bonaerenses indicaron que esta suba tiene el objetivo de que el sistema de transporte pueda sostenerse frente al aumento por parte de los costos operativos. De todos modos, representa un nuevo gasto para aquellos que utilizan el medio, en especial para los que viajan todos los días.

¿Se puede subir o bajar del colectivo fuera de una parada?. Foto: Unsplash.

Aumento de colectivo: cuánto cuesta viajar desde diciembre 2025

En este marco, se actualizaron los precios de los boletos de colectivos que recorren el territorio bonaerense en el AMBA. Además, sigue en vigencia el descuento por abonar con la Tarjeta SUBE registrada, así como también la Tarifa Social.

Con SUBE registrada

0 a 3 km: $658,44

3 a 6 km: $733,50

6 a 12 km: $790,00

12 a 27 km: $846,57

Más de 27 km: $902,73

SUBE no registrada

0 a 3 km: $1.046,92.

3 a 6 km: $1.166,26.

6 a 12 km: $1.256,10.

12 a 27 km: $1.346,05.

Más de 27 km: $1.435,34.

Tarifa Social

0 a 3 km: $296,30.

3 a 6 km: $330,08.

6 a 12 km: $355,50.

12 a 27 km: $381,00.

Más de 27 km: $406.23.

Cabe recordar que la Tarifa Social representa un descuento del 55% en cada boleto del colectivo, en referencia al precio de SUBE registrada.

Tarjeta SUBE Digital. Foto: NA.

Tarifa Social: a quiénes corresponde y cómo viajar con descuento

Este beneficio está destinado a los sectores más vulnerables, entre los que aparecen:

Jubilados y pensionados

Personal del Trabajo Doméstico

Excombatiente de la Guerra de Malvinas

Titulares de Asignación Universal por Hijo

Titulares de Asignación por Embarazo

Titulares de Programa Jefes de Hogar

Titulares de Plan Progresar

Paso a paso, cómo obtener la Tarifa Social

Entrar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Crear un PIN SUBE desde la sección «Programas y beneficios».

Vincular el PIN a la tarjeta en el sitio web oficial de SUBE.

Activar el descuento en una terminal automática o desde la app Carga SUBE.

A su vez, para aquellos que no puedan o no quieran hacer el trámite de forma online, están disponibles los Centros de Atención SUBE para llevar adelante la gestión. En este caso, se solicitará el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular del beneficio.

