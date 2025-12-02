Avanza la obra histórica para Mar del Plata y la Costa Atlántica: de qué se trata y por qué es tan importante

El proyecto incluirá obras hidráulicas, señalización completa e iluminación en accesos e intersecciones, así como también dársenas, refugios peatonales y demás obras de seguridad vial.

Avanza la obra histórica en la Costa Atlántica. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires anunció que este miércoles 3 de diciembre, a las 11, llevará a cabo una consulta pública para brindar detalles sobre el proyecto que prevé transformar en autovía el tramo de la Ruta Provincial 11 que une Mar de Ajó con Pinamar.

La convocatoria, destinada al público en general, organizaciones gubernamentales y sociales, se realizará en el Espacio Multicultural Mar de Ajó, ubicado en Hipólito Yrigoyen 541. La iniciativa se enmarca en el Programa BID 5418, el cual será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Construcción Autovía R. P. N° 11, Tramo: Mar de Ajó – Pinamar. Foto: Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires

Detalles de la importante obra para la Costa Atlántica

El proyecto “Construcción Autovía R. P. N° 11, Tramo: Mar de Ajó-Pinamar” contempla la construcción de un tramo de 48 kilómetros de autovía comprendido entre las rotondas de acceso a ambas localidades.

Según Vialidad, su ejecución permitirá “terminar de completar los 200 kilómetros de autovía de la Costa Atlántica, desde San Clemente hasta Mar del Plata, brindando mayor seguridad vial, capacidad y nivel de servicio al tránsito regional” a esta ruta clave para la actividad económica regional, el intercambio social y el acceso a diferentes servicios especialmente en los meses de verano, cuando se triplica la población en los balnearios de la zona.

La traza se dividirá en dos secciones de 25 y 23 kilómetros cada una, con doble calzada, banquinas pavimentadas un cantero central de 16 metros y sistemas de retornos ubicados en los accesos principales y distintos puntos del recorrido.

La importante obra para la Costa Atlántica. Foto: Dirección de Vialidad

El monto de la inversión y cuánto tardará la obra

El presupuesto estimado es de 94,3 millones de dólares, mientras que se prevé un plazo de ejecución de un año y medio (18 meses).

La importancia para Mar del Plata y la Costa Atlántica

En la Memoria Descriptiva del proyecto, Vialidad señaló que la obra “consiste en la construcción de la segunda calzada, con un perfil transversal compuesto por dos calzadas independientes, divididas por separadores centrales de 16 metros entre bordes internos de calzadas pavimentadas”, lo cual “favorecerá la evacuación del agua de lluvia sobre calzada y la conservación y limpieza de esta”.

Además, se contemplan carriles de 3,65 metros de ancho y se incluyen dársenas exclusivas para transporte público de pasajeros, que prevén un ancho de carril de 4 metros.

“De esta manera se obtendrá un corredor de características acordes a la jerarquía de la ruta, logrando optimizar su funcionamiento, teniendo en cuenta que dicho camino es la única vía de acceso a la ciudad de Mar del Plata desde la costa atlántica, y es utilizado frecuentemente por ómnibus de media y larga distancia, tránsito que se ve notoriamente incrementado en la temporada estival, vacaciones de invierno y fines de semana largos, en donde no solo se incrementa el tránsito de automóviles, sino un acrecentado tráfico de suministros a los centros turísticos”, apuntó el organismo.