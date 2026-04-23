Playa de la Virgen Foto: Foto generada con IA Canal 26

En la Costa Atlántica argentina todavía existen lugares capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados. A pocos kilómetros de los destinos más concurridos, se esconde una joya natural que rompe con todos los prejuicios sobre el mar bonaerense. Se trata de Playa de la Virgen, un balneario agreste, público y silencioso que enamora por sus aguas transparentes, sus imponentes acantilados y una sensación de aislamiento cada vez más difícil de encontrar.

Ubicada a apenas media hora de Mar del Plata, esta playa se transformó en uno de los secretos mejor guardados del sudeste bonaerense.

Dónde queda Playa de la Virgen y por qué sorprende

Playa de la Virgen se encuentra en el límite exacto entre San Eduardo del Mar y Miramar, sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 33. Aunque su acceso es sencillo, el paisaje cambia drásticamente al llegar: altos acantilados custodian la costa y generan un escenario que parece sacado de otro país.

Manto de la virgen en Playa Chica Foto: Instagram @capturando_mardel

Lejos de las playas urbanas, el entorno combina paredes naturales de tierra y piedra, arena clara y médanos bajos. Esa mezcla le da al lugar una identidad única dentro de la región, con un perfil mucho más salvaje y natural.

Aguas esmeralda que rompen el estereotipo del Atlántico

Uno de los grandes atractivos de Playa de la Virgen es el color del mar. A diferencia de otras costas cercanas, el agua aquí puede verse de tonos verdosos y esmeralda, especialmente en días calmos.

Esto se debe a su fondo mayormente rocoso y a la baja profundidad en varios sectores, lo que reduce la suspensión de arena y mejora notablemente la visibilidad. El resultado es un mar inusualmente transparente para la provincia de Buenos Aires, ideal para disfrutar desde la orilla o simplemente para contemplar.

Sin paradores, sin ruido y sin multitudes

En Playa de la Virgen no hay carpas, paradores ni comercios. Esa ausencia total de infraestructura turística es, paradójicamente, uno de sus mayores lujos.

Quienes la visitan deben llevar sus propias provisiones, agua potable y elementos de sombra. A cambio, reciben algo cada vez más valioso: silencio, naturaleza intacta y una experiencia auténtica, lejos del turismo masivo.

El sonido del mar golpeando contra las piedras y el viento recorriendo los acantilados reemplaza cualquier playlist artificial.

Cómo es el acceso y qué tener en cuenta

El acceso principal se realiza desde la Ruta 11. Es posible llegar en vehículo particular y estacionar relativamente cerca de la costa. Desde allí, se baja por senderos naturales formados en los acantilados, una caminata corta que agrega un toque de aventura sin ser exigente.

Playa de la Virgen Foto: Instagram

Durante la temporada, Playa de la Virgen cuenta con servicio de guardavidas, un detalle importante que aporta seguridad en un entorno natural que conserva su carácter agreste.

Ideal para caminatas, pesca y desconexión total

Más allá del verano, muchos aseguran que la mejor época para conocerla es en otoño o primavera. Con menos visitantes, los colores del paisaje se intensifican y los atardeceres se vuelven protagonistas absolutos.

La playa es elegida para largas caminatas, fotografía, momentos de desconexión profunda y también para la pesca deportiva en sectores de restinga natural.

Un tesoro natural que resiste al paso del tiempo

Mientras otras zonas crecieron de forma acelerada, Playa de la Virgen se mantiene casi intacta. Para muchos locales, es una de las últimas reservas naturales “reales” del sur bonaerense.

No es el Caribe, pero tampoco lo necesita. Es una prueba de que, muy cerca de Mar del Plata, todavía existe una playa capaz de sorprender, emocionar y ofrecer una conexión genuina con la naturaleza.