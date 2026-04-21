Mar del Plata fue nominada a mejor destino de playa para los World Travel Awards 2026. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La ciudad de Mar del Plata vuelve a meterse en la conversación global del turismo. En 2026, el principal destino de playa de la Argentina será nominado como mejor destino de playa de Sudamérica en los World Travel Awards, un reconocimiento que la posiciona frente a algunos de los enclaves más prestigiosos del continente.

Mar del Plata fue nominado como mejor destino de playa de Sudamérica en los World Travel Awards. Foto: NA (José Scalzo)

Con una identidad construida entre tradición balnearia, infraestructura consolidada y una agenda cultural que trasciende el verano, “La Feliz” buscará competir de igual a igual en una categoría donde el nivel es tan alto como diverso. No es un dato menor: la ciudad comparte terna con gigantes turísticos como Río de Janeiro, las Islas Galápagos y San Andrés, destinos que dominan históricamente este segmento.

Competencia internacional: los destinos de playa más destacados de Sudamérica

La categoría de mejor destino de playa sudamericano en 2026 reúne una oferta que sintetiza lo mejor del continente:

Fernando de Noronha es famoso por su biodiversidad marina y sus playas de aguas transparentes. Foto: Expedia.

Fernando de Noronha (Brasil) : un santuario natural con acceso limitado, famoso por su biodiversidad marina y sus playas de aguas transparentes.

Isla Margarita (Venezuela) : tradición caribeña, patrimonio colonial y deportes acuáticos.

Islas Galápagos (Ecuador) : un ecosistema único que inspiró a Charles Darwin.

Máncora (Perú) : clima cálido todo el año, surf y una movida joven.

Mar del Plata (Argentina) : gastronomía, playas diversas y propuestas culturales durante todo el año.

Río de Janeiro (Brasil) : playas icónicas como Copacabana e Ipanema integradas a la vida urbana.

San Andrés (Colombia): el famoso “mar de siete colores” y una sólida infraestructura turística.

San Andrés, el famoso “mar de siete colores” y una sólida infraestructura turística en Colombia. Foto: LATAM Airlines.

El historial reciente muestra la exigencia de la categoría: Río fue distinguido en 2025, mientras que San Andrés dominó entre 2020 y 2024, y Galápagos fue premiado en ediciones anteriores.

World Travel Awards 2026: qué significan los “Oscar del turismo” para Mar del Plata

Los World Travel Awards, creados en 1993, son considerados los “Oscar del turismo” por su capacidad de reconocer la excelencia en la industria de viajes a nivel global. Cada año, su Gran Gira distingue a los mejores exponentes en múltiples categorías (desde destinos y hoteles hasta aerolíneas y cruceros), antes de una gran final internacional.

Para Mar del Plata, la nominación representa mucho más que un reconocimiento simbólico. En un escenario global cada vez más competitivo, formar parte de esta vidriera internacional fortalece su posicionamiento, potencia su visibilidad y reafirma su perfil como destino turístico integral, capaz de atraer visitantes durante todo el año.