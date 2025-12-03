Cambios para el verano: hasta qué hora se pueden comprar bebidas alcohólicas en Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires amplió el horario permitido para la venta de alcohol durante la temporada de verano, acompañando el incremento del consumo y la mayor actividad turística.

Venta de bebidas alcohólicas en comercios hasta más tarde. Foto: Unsplash.

Ya comenzada lo que se conoce como la temporada de verano, cuando se produce la mayor cantidad de ventas de bebidas alcohólicas y que abarca entre el 1° de diciembre al 30 de abril, los comercios en Provincia de Buenos Aires están habilitados a ofrecer estas bebidas con mayor rango horario.

Se trata de una franja horaria mucho más amplia que la que regía anteriormente, y esto acompaña al consumo de verano y a la temporada de vacaciones, donde los comercios suelen trabajar hasta más tarde con relación a que los hábitos de consumo son diferentes.

¿Hasta qué hora se puede vender bebidas alcohólicas? Foto: Unsplash.

¿Hasta qué hora se pueden comprar bebidas alcohólicas en Provincia?

El nuevo horario extendido para la compra de bebidas alcohólicas en provincia de Buenos Aires abarca desde las 10.00 de la mañana hasta las 23.

Cabe señalar que a partir del 1° de mayo y hasta el 30 de noviembre, el horario vuelve a ser desde las 10 pero hasta las 21. Esta decisión se basa en la normativa que plantea que los comercios trabajen con horarios más acordes a los consumos.

El horario extendido beneficia de forma directa a comercios debido a que, en muchos municipios y localidades turísticas, la mayor cantidad de demanda y consumo se producen durante la tarde y la noche.

La extensión del horario de venta de bebidas alcohólicas. Foto: Unsplash.

Por tanto, poder vender hasta las 23 les permite a los clientes no tener que apurarse de cara a hacer las compras y que los comercios puedan trabajar de forma más tranquila, aprovechando la mayor demanda de consumo durante horarios más entrados en la noche, especialmente en zonas costeras donde la actividad comercial se intensifica.

Aumento en el precio del colectivo en Buenos Aires desde diciembre

Con SUBE registrada

0 a 3 km: $658,44

3 a 6 km: $733,50

6 a 12 km: $790,00

12 a 27 km: $846,57

Más de 27 km: $902,73

SUBE no registrada

0 a 3 km: $1.046,92.

3 a 6 km: $1.166,26.

6 a 12 km: $1.256,10.

12 a 27 km: $1.346,05.

Más de 27 km: $1.435,34.

Tarifa Social