Lanzan un programa para mejorar el turismo en Mar del Plata durante la temporada de verano: cómo funcionará

El proyecto buscará fortalecer la profesionalización del sector y apoyar a las economías locales, a través de la creación de mesas de trabajo regionales. Además, se realizarán convenios con universidades y entidades de la sociedad civil.

Mar del Plata, Buenos Aires. Foto: NA

De cara a la próxima temporada de verano en Mar del Plata, el Gobierno de Buenos Aires lanzará un plan para mejorar los indicadores y tener mediciones propias que les permitan planificar políticas de impulso para el sector turístico.

El Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense busca fortalecer la profesionalización del sector y apoyar a las economías locales, a través de la creación de mesas de trabajo regionales.

El proyecto incluye la participación del sector público y privado para elaborar diagnósticos, definir estrategias conjuntas y hacer estudios, como la medición del gasto turístico e impacto económico.

El Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense busca fortalecer la profesionalización del sector. Foto: NA

También, el plan prevé asistencia técnica y formación para distintos actores del sector, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios turísticos y fortalecer la competitividad de los destinos bonaerenses.

Además, se realizarán convenios con universidades y entidades de la sociedad civil para generar conocimiento científico que nutra al sector turístico de MDQ.

Los detalles del programa para mejorar el turismo en Mar del Plata

“Está pensado para los 135 municipios porque creemos que cada distrito tiene algo distinto que ofrecer, entonces está destinado no sólo a los destinos ya consolidados sino a los nuevos emergentes que están por explorar”, declaró Soledad Martínez, subsecretaria de turismo de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con ‘Extra’ (102.1).

Y explicó: “Con esto se abre la posibilidad de generar nuevos convenios con distintas universidades, tanto públicas como privadas, que cuentan con la Licenciatura en Turismo y poder ampliar los equipos de trabajo para pensar la política turística en conjunto con los distintos actores locales“.

El objetivo de mejorar la calidad de los servicios turísticos y fortalecer la competitividad de los destinos bonaerenses. Foto: NA

“Queremos datos propios tanto de impacto económico como de gasto turístico, ampliar los que tenemos respecto a la procedencia de nuestros turistas, de dónde vienen, qué están buscando, cuánto gastan, cuál es ese segmento que más gasta y todo lo que podamos saber”, indicó Martínez.

Por último, la subsecretaria de Turismo señaló que se trabaja junto con los Municipios para poder adaptar las políticas a cada una de las realidades locales: “Procesamos la información, la analizamos y luego la compartimos con ellos porque de esta manera también les permite perfeccionar la oferta local”.

De esta manera, la segmentación será trabajada con el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y se buscará llegar con mejores propuestas para la próxima temporada de verano en Mar del Plata.