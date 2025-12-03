Claves para aprobar la VTV: los requisitos a cumplir, defectos graves a evitar y precios del trámite

La Verificación Técnica Vehicular es un requisito indispensable para circular por Argentina, dado que garantiza que los vehículos estén en condiciones seguras para transitar.

Trámite de VTV. Foto: GCBA

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el control obligatorio que habilita a cualquier auto a circular por calles, avenidas, rutas y autopistas del país. Durante esta inspección, los técnicos revisan el estado general del vehículo y verifican que cumpla con los parámetros mínimos de seguridad establecidos por la normativa vigente.

Carrocería, paragolpes, accesorios externos y cada pieza que pueda presentar riesgo para terceros son evaluados bajo criterios específicos. Si alguno de estos puntos no se ajusta a las reglas, la VTV puede ser rechazada y el vehículo queda inhabilitado para transitar legalmente.

Trámite de la VTV. Foto: GCBA.

Entre los elementos que más suelen provocar rechazos aparecen los guardabarros. La normativa exige que estén completos, firmes y en buen estado, y prohíbe cualquier pieza o accesorio que sobresalga del contorno del vehículo. Todo soporte o accesorio no homologado que exceda la línea exterior será clasificado como defecto grave, suficiente para no aprobar la inspección.

Otro punto crítico en la inspección son los paragolpes. Estos deben conservar la altura respecto al piso definido originalmente por el fabricante. Un paragolpes roto, deformado, incompleto o con riesgo de desprendimiento se considera defecto grave. También quedan prohibidas las defensas adicionales, enganches delanteros o traseros, estribos no originales y cualquier elemento que sobresalga del plano vertical del paragolpes o no tenga homologación.

Cualquier accesorio incorporado al vehículo debe estar homologado o ajustarse a lo que marca la reglamentación oficial. Esto abarca soportes, defensas, escaleras, ruedas de auxilio externas y otros agregados. Si el vehículo presenta una modificación fuera de norma, el inspector deberá rechazar la VTV, ya que el objetivo es evitar riesgos para peatones y conductores.

Los 4 requisitos del interior del auto que hay que cumplir para aprobar la verificación

os 4 elementos cruciales para hacer la Verificación Técnica Vehicular y no correr riesgos de desaprobarla:

Balizas

Botiquín de emergencias dentro del habitáculo

Cinturones de seguridad del vehículo abrochados

Matafuegos

Stickers de la VTV. Foto: NA

¿Cuándo entra en vencimiento la VTV?

La VTV debe renovarse anualmente y todos los autos tienen que tenerla al día, ya que circular con la oblea vencida puede significar una importante multa.

No obstante, es importante recordar que la Verificación Técnica Vehicular perderá todo tipo de validez desde el día posterior a su fecha de caducidad. Por ejemplo, si una VTV tiene como vencimiento el mes de noviembre de 2025, deberá ser renovada antes del inicio del anteúltimo mes del año. Si no se renueve antes de diciembre, se aplicará una multa.

¿Cuánto cuesta hacer el trámite de la VTV?

El precio de la Verificación Técnica Vehicular varía según los costos establecidos en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires.

Precio de la VTV en CABA

Vehículos : $63.453,61

Motocicletas: $23.858,78

Precio de la VTV en PBA