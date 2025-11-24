Rechazo masivo de VTV: cuánto tiempo hay para volver a hacerla y quiénes deben pagar de nuevo
Cuando la VTV resulta desaprobada, se otorga un plazo para realizar las reparaciones indicadas y finalizar el trámite. Pero si ese tiempo vence y el vehículo no fue corregido, se pierde la gestión y hay que empezar desde cero. Todo lo que hay que saber.
Cada año, quienes tienen un auto, camioneta, moto o camión deben realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para comprobar que el vehículo está en condiciones seguras para circular. Sin embargo, puede pasar que la revisión no salga aprobada y, en ese caso, es necesario volver a presentarse.
¿Cuánto tiempo hay para repetir la VTV?
En la Ciudad de Buenos Aires, la normativa actual establece que, si una VTV no es aprobada, el propietario cuenta con 60 días para realizar los arreglos y regresar a la misma planta, sin pagar nuevamente.
Si pasan esos 60 días y no se vuelve a presentar el vehículo con las fallas solucionadas, el trámite se anula y es necesario abonarlo otra vez, como si fuera la primera vez. Es decir, se termina pagando la VTV “dos veces”: una por el intento fallido y otra por el nuevo turno.
¿Qué se revisa durante la VTV?
Al llevar el vehículo a la planta verificadora, el personal técnico controla distintos aspectos mecánicos y de seguridad. Entre ellos:
- Emisión de gases
- Niveles de ruido
- Dirección y tren delantero
- Frenos
- Suspensión
- Chasis
- Neumáticos
- Llantas
- Sistema de luces
- Elementos de seguridad y emergencia
- Documentación obligatoria
Tarifas actualizadas de la VTV
Estos son los valores vigentes tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires:
Precios en CABA
- Autos: $63.453
- Motos: $23.858
Precios en PBA
- Autos hasta 2500 kg: $79.640
- Autos de más de 2500 kg: $143.353
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kg: $47.784
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $71.676
- Motos 50 cc a 200 cc: $31.856
- Motos 200 cc a 600 cc: $47.784
- Motos más de 600 cc: $63.712