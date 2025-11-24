Rechazo masivo de VTV: cuánto tiempo hay para volver a hacerla y quiénes deben pagar de nuevo

Trámite de la VTV. Foto: GCBA.

Cada año, quienes tienen un auto, camioneta, moto o camión deben realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para comprobar que el vehículo está en condiciones seguras para circular. Sin embargo, puede pasar que la revisión no salga aprobada y, en ese caso, es necesario volver a presentarse.

Cuando la VTV resulta desaprobada, se otorga un plazo para realizar las reparaciones indicadas y finalizar el trámite. Pero si ese tiempo vence y el vehículo no fue corregido, se pierde la gestión y hay que empezar desde cero.

VTV, trámite automotor. Foto: NA

¿Cuánto tiempo hay para repetir la VTV?

En la Ciudad de Buenos Aires, la normativa actual establece que, si una VTV no es aprobada, el propietario cuenta con 60 días para realizar los arreglos y regresar a la misma planta, sin pagar nuevamente.

Si pasan esos 60 días y no se vuelve a presentar el vehículo con las fallas solucionadas, el trámite se anula y es necesario abonarlo otra vez, como si fuera la primera vez. Es decir, se termina pagando la VTV “dos veces”: una por el intento fallido y otra por el nuevo turno.

Trámite VTV. Foto: Ciudad de Buenos Aires

¿Qué se revisa durante la VTV?

Al llevar el vehículo a la planta verificadora, el personal técnico controla distintos aspectos mecánicos y de seguridad. Entre ellos:

Emisión de gases

Niveles de ruido

Dirección y tren delantero

Frenos

Suspensión

Chasis

Neumáticos

Llantas

Sistema de luces

Elementos de seguridad y emergencia

Documentación obligatoria

Stickers de la VTV. Foto: NA

Tarifas actualizadas de la VTV

Estos son los valores vigentes tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires:

Precios en CABA

Autos: $63.453

Motos: $23.858

Precios en PBA