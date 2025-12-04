Abrió la primera biblioteca pública subterránea en Argentina: dónde está y cómo funciona

La Ciudad de Buenos Aires inauguró una biblioteca subterránea para acercar la lectura a la gente y hacer más ameno su paso por el subte.

Abrió la primera biblioteca pública subterránea en Argentina en la Línea A del Subte: cómo funciona Foto: Buenos Aires Ciudad

La primera biblioteca pública subterránea en la Argentina se inauguró en el subte de la Ciudad de Buenos Aires. BiblioSubte se encuentra en la estación Plaza de Mayo de la Línea A y permite a los ciudadanos retirar hasta 150 títulos en forma de préstamo.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad junto a Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU) llevaron a cabo la creación de este espacio en conjunto. La idea principal es permitirles a los usuarios leer mientras viajan, pero también existe la posibilidad de que lleven los libros a sus hogares y luego los devuelvan como en cualquier biblioteca.

BiblioSubte Foto: Buenos Aires Ciudad

Cómo funciona BiblioSubte

Los socios de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad pueden retirar hasta tres libros por mes, disponibles consultando el catálogo de BiblioSubte. El espacio está habilitado de lunes a viernes de 9 a 20 horas y la devolución de los libros puede realizarse a través del buzón disponible durante la semana, y los fines de semana en el espacio.

Gente leyendo en el subte Foto: Buenos Aires Ciudad

Aparte de este punto, las bibliotecas virtuales de subte ya son efectivas en las estaciones de Catedral y Congreso de Tucumán (Línea D) y Galería Obelisco Norte con más de 200 libros digitales para descargar sin costo.

Cómo me anoto para retirar libros en BiblioSubte

Para retirar libros en BiblioSubte, hay que ser socio de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad. Paso a paso para inscribirse:

Iniciá el trámite online: Accedé al portal de turnos de la Ciudad y completá el formulario de inscripción. Crea un usuario miBA: Si no tenés uno, vas a tener que crearlo para poder ingresar al trámite en línea. Recibí el correo de confirmación: Una vez finalizada la inscripción, vas a recibir un correo electrónico para continuar el proceso y cargar la información solicitada. Activa tu cuenta: Seguí las instrucciones del correo para activar tu cuenta.

Catálogo de Bibliotecas Públicas de CABA Foto: Gobierno de la Ciudad

La iniciativa previa: el vagón de lectores de la línea D

La línea D de subte tuvo un “vagón de lectores”, en el marco del Día del Lector, donde realizaron una actividad que permitió a los pasajeros a compartir lecturas, intercambiar libros y participar de una suelta de ejemplares de reconocidos autores. Se llevó a cabo el 23 de agosto.

El vagón de lectores de la línea D

Organizada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) junto con la booktuber y promotora cultural Cecilia Bona (@porqueleerok), la iniciativa tuvo como objetivo fomentar la lectura como una experiencia colectiva y transformar el transporte público en un espacio de encuentro cultural.