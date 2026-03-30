Aumenta el colectivo y el subte en CABA y PBA: cuánto saldrá el boleto en abril
Desde este miércoles, los boletos de colectivo y subte aumentan al igual que los peajes en la zona del AMBA. Cómo quedaron las tarifas.
Desde el miércoles primero de abril, viajar en transporte público en el AMBA será más caro. En CABA el boleto mínimo de colectivo será de $715,24 y en PBA será de $871,30. Por su parte, los peajes de las autopistas incrementarán su valor en un 4,9% en CABA.
En tanto, la gobernación de la provincia estableció un incremento de 4,6% para los boletos de las líneas urbanas e interurbanas del territorio provincial.
Cuánto aumenta el colectivo en provincia
A partir del 1 de abril, el boleto con SUBE registrada cambiará de precios:
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $832,57 a $871,30;
- Tramo de 3 a 6 km: de $927,48 a $970,63;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $998,93 a $1045,40;
- Viajes de 12 a 27 km: $1120,24.
- Viajes de más de 27 km: $1141,46
Cuánto aumenta el colectivo en CABA
Las 31 líneas que circulan por el territorio porteño actualizarán sus tarifas.
- El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $$715,24.
- Recorrido de 3 a 6 km: $794,74.
- Recorrido de 6 a 12 km: $855,97.
- Recorrido de 12 a 27 km: $917,24.
Cuánto aumentan los peajes en CABA
El gobierno porteño afirmó que la actualización tarifaria es “necesaria para realizar los trabajaos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial”
Asi, los peajes en las autopistas porteñas quedarán desde el 1 de abril actualizados.
Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno
- Motocicletas: $1740,49 (y $2785,13 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4177,59 (y $5920,33 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6614,30 (y $9747,38 en hora pico).
Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero
- Motocicletas: $1044,47 (y $1253,08 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1740,49 (y $2461,30 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3133,04 (y $4525,62 en hora pico).
Alberti
- Motocicletas: $1044,47 (y $1392,57 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1323 (y $1670,89 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2437,06 (y $3133,04 en hora pico).