Aumenta el colectivo y el subte en CABA y PBA:

Aumentan las tarifas de colectivo desde el 1° de abril. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Desde el miércoles primero de abril, viajar en transporte público en el AMBA será más caro. En CABA el boleto mínimo de colectivo será de $715,24 y en PBA será de $871,30. Por su parte, los peajes de las autopistas incrementarán su valor en un 4,9% en CABA.

En tanto, la gobernación de la provincia estableció un incremento de 4,6% para los boletos de las líneas urbanas e interurbanas del territorio provincial.

Las billeteras virtuales permiten pagar tus viajes en transporte público. Foto: Argentina.gob.ar

Cuánto aumenta el colectivo en provincia

A partir del 1 de abril, el boleto con SUBE registrada cambiará de precios:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $832,57 a $871,30 ;

Tramo de 3 a 6 km: de $927,48 a $970,63 ;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $998,93 a $1045,40 ;

Viajes de 12 a 27 km: $1120,24.

Viajes de más de 27 km: $1141,46

Colectivo de la línea 55. Foto: Instagram

Cuánto aumenta el colectivo en CABA

Las 31 líneas que circulan por el territorio porteño actualizarán sus tarifas.

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $$715,24.

Recorrido de 3 a 6 km: $794,74.

Recorrido de 6 a 12 km: $855,97.

Recorrido de 12 a 27 km: $917,24.

Cuánto aumentan los peajes en CABA

El gobierno porteño afirmó que la actualización tarifaria es “necesaria para realizar los trabajaos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial”

Asi, los peajes en las autopistas porteñas quedarán desde el 1 de abril actualizados.

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1740,49 (y $2785,13 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4177,59 (y $5920,33 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6614,30 (y $9747,38 en hora pico).

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1044,47 (y $1253,08 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1740,49 (y $2461,30 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3133,04 (y $4525,62 en hora pico).

TelePASE Foto: Foto generada con IA

Alberti