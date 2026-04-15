Aumento de colectivos en PBA y CABA Foto: Foto generada con IA

El boleto de colectivo en el AMBA aumentará un 5,4% desde el 1° de mayo. Según informaron, el pasaje mínimo de las líneas que circulan en CABA valdrá $753,86, mientras que en la provincia de Buenos Aires será de $918,35.

Este aumento se alinea con el dato de inflación de marzo. Los cuadros tarifarios de colectivos acumulan una alza de 39,47% en PBA y 27,01% en CABA en lo que va del año, por encima de la inflación acumulada en el primer trimestre (9,4%).

Por su parte, el Ejecutivo invertirá más fondos en las empresas de colectivos para destrabar el conflicto por los subsidios que afecta a miles de pasajeros por la reducción de frecuencias.

Transporte público Foto: NA

Cuánto valdrá el boleto en PBA

A partir del 1° de mayo, las tarifas de colectivos con SUBE registrada en la provincia de Buenos Aires se fijarán en los siguientes montos:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $871,30 a $918,35 ;

Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1023,04 ;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1045,40 a $1101,85 ;

Viajes de 12 a 27 km: $1180,73 .

Viajes de más de 27 km: $1259,07.

Colectivos en el AMBA Foto: NA

Cuánto aumentará el boleto en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos se determinan por un índice construido a partir del IPC del Indec más un 2% en relación con la tarifa anterior. Entonces, las líneas de colectivos de CABA pasarán a valer:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,86 .

Recorrido de 3 a 6 km: $837,66 .

Recorrido de 6 a 12 km: $902,19 .

Recorrido de 12 a 27 km: $966,77

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

Aumento del subte

Las tarifas del subte pasarán de $1414 a $1490,36 desde el 1° de mayo, con un aumento del 5,4%.