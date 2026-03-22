La galería de arte más grande del mundo:

La galería de arte más grande del mundo bajo tierra está en Estocolmo. Foto: Gentileza elojodelarte.com

Debajo de la capital de Estocolmo (Suecia) se extiende una red subterránea de más de cien kilómetros que atraviesa la ciudad y conecta su centro con toda el área metropolitana. Con un centenar de estaciones organizadas en tres grandes ramales (azul, rojo y verde) que a su vez se dividen en siete líneas, el metro funciona como el sistema circulatorio de la principal urbe sueca.

A simple vista, podría parecer un servicio de transporte más, similar al que existe en muchas grandes ciudades del mundo. Sin embargo, lo que esconde el subsuelo de Estocolmo es algo muy distinto: una de las galerías de arte más extensas del planeta. La gran mayoría de las estaciones del metro están intervenidas con obras que transforman los andenes y pasillos en espacios culturales.

Más de 150 artistas dejaron su huella en techos, paredes y estructuras, con murales monumentales, esculturas pensadas para cada entorno y ambiciosas intervenciones arquitectónicas que, en algunos casos, generan la sensación de caminar entre cavernas naturales o ruinas de civilizaciones antiguas.

Las hermosas y llamativas estaciones del metro de Estocolmo, Suecia. Foto: Gentileza elojodelarte.com

Desde sus comienzos, el sistema fue concebido como algo más que un medio de transporte. Un emblemático ejemplo es T-Centralen, la estación que conecta los tres ramales principales y por la que pasan alrededor de 219 mil pasajeros por día. Allí, se pueden ver relieves y mosaicos que datan de la década de 1950, cuando fue inaugurada.

Este “museo en movimiento” ofrece una sorprendente diversidad de propuestas. La estación Rådhuset, por ejemplo, recrea el interior de una caverna rojiza y suma elementos que evocan una excavación arqueológica inconclusa. T-Centralen, con sus tonos blancos y azules, transmite una estética fría y minimalista típicamente escandinava.

En Kungsträdgården (inspirada en el histórico Jardín del Rey), el visitante se encuentra con un espacio ecléctico de suelo cuadriculado, líneas rojas y verdes y múltiples gráficos en los techos. Otra parada singular es Odenplan, de impronta futurista, donde una instalación de luces fluorescentes reproduce el electrocardiograma del hijo del artista David Svensson.

Las 5 mejores estaciones del metro de Estocolmo

1- T-Centralen: el corazón del metro

La estación T-Centralen, del metro de Estocolmo, Suecia. Foto: Gentileza elojodelarte.com

Es el epicentro del sistema de metro de Estocolmo. Es muy famosa por su icónico techo azul decorado con patrones de hojas y ramas.

2- Rådhuset: un viaje al pasado

La estación Rådhuset, del metro de Estocolmo, Suecia. Foto: Gentileza elojodelarte.com

Su diseño recuerda a una caverna prehistórica. Las paredes rocosas y las estructuras en tonos tierra hacen que los pasajeros sientan que están viajando por un túnel de tiempo.

3- Kungsträdgården: un jardín subterráneo

La estación Kungsträdgården, del metro de Estocolmo, Suecia. Foto: Gentileza elojodelarte.com

Su diseño simula un jardín subterráneo, con plantas y flores esculpidas en las paredes, acompañadas de una paleta de colores vibrantes que evocan la naturaleza.

4- Tekniska Högskolan: ciencia y tecnología

La estación Tekniska Högskolan, del metro de Estocolmo, Suecia. Foto: Gentileza elojodelarte.com

Su diseño se inspira en descubrimientos científicos y teorías matemáticas con representaciones de moléculas, ecuaciones y avances tecnológicos.

5- Stadion: colores y deporte

La estación Stadion, del metro de Estocolmo, Suecia. Foto: Gentileza elojodelarte.com

Su característica más notable es el enorme arco iris que cruza el techo azul de la estación, un símbolo de esperanza y unidad.

La historia del metro de Estocolmo

El proyecto comenzó a gestarse en 1941 y las obras arrancaron en 1944, con el objetivo de facilitar el traslado de la creciente población que vivía en las afueras de la capital. El sistema fue inaugurado en 1950 y se expandió en varias etapas durante la segunda mitad del siglo XX.

La última gran ampliación se concretó en 1994, cuando se inauguró el tramo final de la línea verde, dando lugar a la configuración que se mantiene hasta hoy. Desde 2013, se discuten nuevos planes de expansión, pero por el momento no se sumaron estaciones a la red.