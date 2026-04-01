Ya rige el aumento del pasaje en colectivo y subte en CABA y PBA:

Ya rige el aumento del pasaje en colectivo y subte en CABA y PBA. Foto: Web SUBE

Ya rige el aumento para este miércoles 1 de abril y viajar en transporte público en el AMBA es más caro. En CABA, el boleto mínimo de colectivo pasó a $715,24 y en PBA a $871,30. Por su parte, los peajes de las autopistas incrementaron su valor en un 4,9% en CABA.

En tanto, la gobernación de la provincia estableció un incremento de 4,6% para los boletos de las líneas urbanas e interurbanas del territorio provincial.

Las billeteras virtuales permiten pagar tus viajes en transporte público. Foto: Argentina.gob.ar

Cuánto aumentó el colectivo en provincia

Desde este miércoles, el boleto con SUBE registrada cambió de precios:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasó de $832,57 a $871,30 ;

Tramo de 3 a 6 km: de $927,48 a $970,63 ;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $998,93 a $1045,40 ;

Viajes de 12 a 27 km: $1120,24.

Viajes de más de 27 km: $1141,46

Colectivo de la línea 55. Foto: Instagram

Cuánto aumentó el colectivo en CABA

Las 31 líneas que circulan por el territorio porteño actualizaron sus tarifas a:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $$715,24.

Recorrido de 3 a 6 km: $794,74.

Recorrido de 6 a 12 km: $855,97.

Recorrido de 12 a 27 km: $917,24.

Cuánto aumentaron los peajes en CABA

El gobierno porteño afirmó que la actualización tarifaria es “necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial”:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1740,49 (y $2785,13 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4177,59 (y $5920,33 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6614,30 (y $9747,38 en hora pico).

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1044,47 (y $1253,08 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1740,49 (y $2461,30 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3133,04 (y $4525,62 en hora pico).

TelePASE Foto: Foto generada con IA

Alberti