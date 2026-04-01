Ya rige el aumento del pasaje en colectivo y subte en CABA y PBA: cuánto sale viajar en abril 2026
Los boletos de colectivo y subte aumentaron este miércoles 1 de abril, al igual que los peajes en la zona del AMBA. Cómo quedaron las tarifas.
Ya rige el aumento para este miércoles 1 de abril y viajar en transporte público en el AMBA es más caro. En CABA, el boleto mínimo de colectivo pasó a $715,24 y en PBA a $871,30. Por su parte, los peajes de las autopistas incrementaron su valor en un 4,9% en CABA.
En tanto, la gobernación de la provincia estableció un incremento de 4,6% para los boletos de las líneas urbanas e interurbanas del territorio provincial.
Cuánto aumentó el colectivo en provincia
Desde este miércoles, el boleto con SUBE registrada cambió de precios:
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasó de $832,57 a $871,30;
- Tramo de 3 a 6 km: de $927,48 a $970,63;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $998,93 a $1045,40;
- Viajes de 12 a 27 km: $1120,24.
- Viajes de más de 27 km: $1141,46
Cuánto aumentó el colectivo en CABA
Las 31 líneas que circulan por el territorio porteño actualizaron sus tarifas a:
- El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $$715,24.
- Recorrido de 3 a 6 km: $794,74.
- Recorrido de 6 a 12 km: $855,97.
- Recorrido de 12 a 27 km: $917,24.
Cuánto aumentaron los peajes en CABA
El gobierno porteño afirmó que la actualización tarifaria es “necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial”:
Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno
- Motocicletas: $1740,49 (y $2785,13 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4177,59 (y $5920,33 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6614,30 (y $9747,38 en hora pico).
Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero
- Motocicletas: $1044,47 (y $1253,08 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1740,49 (y $2461,30 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3133,04 (y $4525,62 en hora pico).
Alberti
- Motocicletas: $1044,47 (y $1392,57 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1323 (y $1670,89 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2437,06 (y $3133,04 en hora pico).