Un shopping de lujo será construido en un histórico complejo del país: tendrá patios al aire libre y torres residenciales

El complejo Village Rosario, en Santa Fe. Foto: La Capital.

El histórico Village Rosario, ícono del entretenimiento en los años 2000, se prepara para una renovación total. El complejo dejará su formato tradicional para convertirse en un shopping de lujo con espacios abiertos e innovadoras propuestas.

El objetivo principal de este proyecto es reconvertir el espacio en un centro comercial a cielo abierto que combine: áreas deportivas, locales comerciales, patios al aire libre y torres residenciales.

El plan contempla la remodelación total de los 6.000 metros cuadrados del edificio actual sin demolerlo, incorporando espacios de entretenimiento, marcas conocidas y propuestas gastronómicas.

La ambiciosa iniciativa está a cargo de la desarrolladora MSR Inversiones, quien planea construir tres torres residenciales: una de 15 pisos y dos de 8, que sumarán más de 250 unidades habitacionales.

En paralelo, se avanza con la apertura de un gimnasio de la cadena Training Center, que ocupará el espacio donde antes estaba la librería Cúspide, y una terraza deportiva con canchas de fútbol y tenis.

La prioridad es reactivar los locales comerciales del complejo, donde ya funciona un supermercado y las salas de cine de la marca Cinépolis. Luego, seguirán las áreas deportivas y las viviendas del complejo.

La historia e importancia de Village Rosario en Santa Fe

El Village Rosario abrió sus puertas en 1998 y revolucionó por completo de disfrutar el cine y ocio. Con 13 salas de cine, bowling, juegos y librería se convirtió en el epicentro del entretenimiento del oeste rosarino.

Durante los años 2000, el complejo vivió su época dorada. Sin embargo, el avance de los grandes shoppings, el auge del streaming y los problemas de inseguridad fueron debilitando su atractivo social.

A pesar de incorporar salas 3D en 2010 y la primera sala 4D en 2016, Village Rosario no logró recuperar su esplendor. Hoy, bajo la firma Cinépolis, mantiene las funciones de cine, pero gran parte de los locales permanecen vacíos.