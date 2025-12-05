Cierra una importante estación de la línea B del subte: por qué motivo y cuándo volverá a funcionar
Esta decisión se enmarca en los trabajos de infraestructura que apuntan a actualizar instalaciones clave. Qué otras estaciones se encuentran en remodelación.
A partir del martes 9 de diciembre, la estación Malabia de la línea B del subte dejará de operar debido una obra de renovación integral encarada por SBASE. Esta decisión se enmarca en los trabajos de infraestructura que, según la empresa, apuntan a actualizar instalaciones clave.
Cuánto tiempo estará cerrada la estación Malabia del subte
La empresa informó que la estación permanecerá cerrada durante dos meses. Durante este plazo se prevé completar la renovación integral prevista en esta parada céntrica de la red.
De esta manera, se suma a las estaciones Congreso, Loria y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D), que también se encuentran cerradas por remodelación.
Las obras en la estación Malabia del subte
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señaló que las obras en la estación Malabia incluirán:
- Trabajos de impermeabilización
- Pintura
- Colocación de revestimientos cerámicos
- Reparación de pisos
- Nuevas luces led
- Renovación de señalética
- Colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos
- Nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos
En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. También se trabajará en la restauración de un mural y del antiguo nomenclador “Canning”.
Las otras obras en el subte
En paralelo, el Gobierno porteño señaló que se pusieron en valor las siguientes estaciones:
- Línea A: Castro Barros, Lima y Acoyte
- Línea B: Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel
- Línea C: San Martín
- Línea D: Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo
- Línea E: Jujuy
Además, se renovaron trece paradores del Premetro:
- Ana María Janer
- Cecilia Grierson
- Mariano Acosta
- Ana Díaz
- Escalada
- Presidente Illia
- Parque de la Ciudad
- Pola
- Centro Cívico Lugano
- Nuestra Señora de Fátima
- Intendente Saguier
- Somellera
- Fernández de la Cruz
También comenzaron las obras en Piedras (Línea A) y Tribunales (Línea D), y se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).