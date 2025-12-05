Cierra una importante estación de la línea B del subte: por qué motivo y cuándo volverá a funcionar

Esta decisión se enmarca en los trabajos de infraestructura que apuntan a actualizar instalaciones clave. Qué otras estaciones se encuentran en remodelación.

La Línea B se verá afectada. Foto: NA

A partir del martes 9 de diciembre, la estación Malabia de la línea B del subte dejará de operar debido una obra de renovación integral encarada por SBASE. Esta decisión se enmarca en los trabajos de infraestructura que, según la empresa, apuntan a actualizar instalaciones clave.

Cuánto tiempo estará cerrada la estación Malabia del subte

La empresa informó que la estación permanecerá cerrada durante dos meses. Durante este plazo se prevé completar la renovación integral prevista en esta parada céntrica de la red.

De esta manera, se suma a las estaciones Congreso, Loria y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D), que también se encuentran cerradas por remodelación.

Estación Malabia de la línea B del subte. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Las obras en la estación Malabia del subte

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señaló que las obras en la estación Malabia incluirán:

Trabajos de impermeabilización

Pintura

Colocación de revestimientos cerámicos

Reparación de pisos

Nuevas luces led

Renovación de señalética

Colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos

Nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. También se trabajará en la restauración de un mural y del antiguo nomenclador “Canning”.

Subte Foto: Gobierno de la Ciudad

Las otras obras en el subte

En paralelo, el Gobierno porteño señaló que se pusieron en valor las siguientes estaciones:

Línea A: Castro Barros, Lima y Acoyte

Línea B: Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel

Línea C: San Martín

Línea D: Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo

Línea E: Jujuy

Además, se renovaron trece paradores del Premetro:

Ana María Janer Cecilia Grierson Mariano Acosta Ana Díaz Escalada Presidente Illia Parque de la Ciudad Pola Centro Cívico Lugano Nuestra Señora de Fátima Intendente Saguier Somellera Fernández de la Cruz

También comenzaron las obras en Piedras (Línea A) y Tribunales (Línea D), y se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).