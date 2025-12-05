Maletín de Havanna para Navidad: cuánto sale y qué productos tiene el lanzamiento que se hizo viral

La empresa lanzó una nueva versión de la caja navideña para dar inicio a las fiestas de fin de año.

Maletín de Havanna Foto: Instagram Havanna

Havanna inició la venta de sus tradicionales Maletines Navideños, marcando el comienzo de la temporada festiva de fin de año. La firma lanzó una nueva versión de la clásica caja que pretende ocupar un lugar central en la mesa dulce.

Con un precio desde $75.000, dependiendo el local, el maletín navideño de Havanna trae varios productos de primera calidad, similares a los que podemos encontrar en las versiones anteriores. Sin embargo, el diseño artístico resaltará del resto, ya que está especialmente pensado para aquellos que no solamente buscan una mesa dulce de alta gama, sino también una decoración bien navideña.

Maletín de Havanna Foto: Instagram Havanna

Qué incluye el maletín Navideño de Havanna

A lo largo de los años, los maletines Navideños se consolidaron como un símbolo de las fiestas. Su combinación de sabores característicos y su presentación especial los convierten en un obsequio elegido tanto para regalar como para compartir. De hecho, es uno de los más elegidos por las empresas para sus empleados. Entre sus productos más destacados, esta caja incluye los siguientes:

Pan dulce con dulce de leche y chips de chocolate (600 g)

Crocante andino con chocolate (100 g)

Avellanas con chocolate (100 g)

Almendras con chocolate (100 g)

Alfajores mixtos x 6

Galletitas de limón x 6

Mini Havannets (112 g)

Más que un conjunto de productos, los maletines Navideños simbolizan un gesto de afecto y disfrute compartido. Havanna trabaja desde hace años junto a instituciones que promueven la inclusión y la creatividad, incorporando en su producción una mirada social que trasciende lo gastronómico.

Los alfajores Havanna están en el maletín Navideño

Caja navideña de Havanna en 2025: qué productos trae la edición limitada de este año

Falta poco para la Navidad y las principales marcas argentinas ya revelan sus propuestas para esta temporada. Entre ellas, se encuentra la caja navideña de Havanna, que trae una sorpresa especial y que, año a año, se agota rápidamente debido a la calidad de sus productos.

A finales de 2025, la compañía de alfajores marplatenses lanzó su edición limitada, disponible para compras online y con envío a domicilio a todo el país. La apuesta de este año llega renovada, no solo por la variedad de productos, sino también por un diseño artístico que convierte a la caja en un objeto coleccionable.

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

En la edición 2025, la caja incluye productos tradicionales y los favoritos del público, especiales para compartir en la mesa dulce de las fiestas de fin de año. En un packaging especial alusivo a la Navidad, su interior incluye:

Pan Dulce Havanna de 600 g, con chips de chocolate y dulce de leche.

Caja de Alfajores Mixtos (6 unidades).

Caja de Alfajores 70% Cacao (4 unidades).

Caja de Havannets de Chocolate (6 unidades).

Almendras bañadas en Chocolate con Leche (100 g).

Avellanas bañadas en Chocolate con Leche (100 g).

Caja de Galletitas de Limón (6 unidades).

1 Crocante Andino (100 g).

Champagne Bianchi (750 ml), ideal para el brindis de Nochebuena o Año Nuevo.

La caja navideña tiene un precio de lista de $96.500, aunque la marca lanzó un descuento del 18% en su tienda online, dejando el valor final en $79.000. Este precio la posiciona como una alternativa de gama alta dentro del mercado de productos navideños, reforzando el perfil de Havanna como marca premium.