Cambios en la VTV: qué autos no pagan la verificación en 2026 y cómo saber si estoy incluido

La iniciativa busca descongestionar los centros de control, donde los turnos suelen agotarse con semanas de anticipación. Cómo verificar si un auto está incluido en la excepción.

Los detalles relacionados a la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO) en la Ciudad de Buenos Aires cambian para siempre en 2026. Con el objetivo de agilizar los trámites y reducir los costos para propietarios de vehículos nuevos o con poco uso, el Gobierno porteño anunció modificaciones importantes.

La medida permitirá concentrar recursos en vehículos con mayor desgaste y reducir la demanda de turnos en un 15%, teniendo en cuenta que exceptuará del pago de la VTV a los autos de menos de cuatro años y con menos de 60.000 km, incluyendo vehículos patentados entre 2023 y 2025, motocicletas de menos de un año y unidades de fuerzas de seguridad, bomberos y emergencias.

La obligación de realizar la VTV seguirá vigente para autos particulares con más de cuatro años de antigüedad o que superen los 60.000 km, lo que ocurra primero.

Cómo evitar el pago de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires

También existe la posibilidad de solicitar la exención del pago de la VTV. Ese beneficio está dirigido para:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios.

Discapacitados titulares de vehículos.

Discapacitados no titulares del vehículo (padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes).

Para solicitar la exención de pago, se debe ingresar a la Web del Gobierno de la Ciudad, cargar los datos relacionados al vehículo y a la persona de contacto, seleccionar el motivo por el cual se solicita el beneficio de pago, adjuntar la documentación respaldatoria y aguardar el resultado de la solicitud.

También es posible enviar la documentación escaneada indicando CUIT/ CUIL, fecha de nacimiento del titular del vehículo, mes, año de patentamiento y el kilometraje de la unidad a: exentosvtv@buenosaires.gob.ar.

Requisitos para realizar el trámite de la VTV

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

En caso de tener vehículo: cédula verde o azul (en caso de presentarse un tercero).

Título de propiedad del vehículo.

Si es un motovehículo: cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero).

Correo electrónico válido. Se recibirá un mail con el código de reserva y otro para descargar la boleta.

Requisitos obligatorios al momento de presentarse al turno

Matafuegos.

Balizas.

Botiquín de emergencias dentro del habitáculo.

Cinturones de seguridad del vehículo abrochados.

CABA: los precios de la VTV en diciembre 2025 y las multas por no tener la VTV al día

Es obligatorio circular con la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria al día. Para ello, hay que abonar:

Autos particulares: $63.453,61

Motos particulares: $23.858,78

Respecto a las multas, los valores están vigentes según la Unidad Fija hasta el 31/12/2025.