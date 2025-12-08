Desde el calor intenso de la Patagonia y tormentas en el norte, a la inestabilidad del AMBA: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre

El SMN emitió alertas por tormentas fuertes en el noreste argentino, mientras que el norte de la Patagonia se prepara para temperaturas que podrían alcanzar los 38°C. En Buenos Aires, la semana comienza con nubosidad, ambiente fresco y un repunte térmico hacia el jueves y viernes.

¿Cómo estará el clima este lunes feriado y el resto de la semana? Foto: NA.

Tanto este lunes feriado como el comienzo de la semana laboral llega con marcados contrastes climáticos en el país según señala el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde se detalla que el noreste argentino se encuentra bajo alerta por tormentas de variada intensidad, mientras que el norte de la Patagonia se prepara para afrontar temperaturas que podrían trepar hasta los 38°C.

Se prevén lluvias y tormentas en el norte del país. Foto: NA.

En Formosa, gran parte del Chaco, Corrientes y Misiones, rigen alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes. Estas condiciones incluyen ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Según el SMN, los fenómenos tenderán a disminuir gradualmente a lo largo de este lunes, aunque permanecerá cierta inestabilidad. El Litoral, en particular Entre Ríos y Santa Fe, también se encuentra bajo advertencias por tormentas de distinta intensidad.

En simultáneo, la Patagonia experimenta un escenario completamente distinto. En el norte de la región -especialmente en Neuquén y Río Negro- las máximas podrían alcanzar los 38°C, configurando una de las zonas más cálidas del país durante la jornada.

El panorama se completa con la presencia de tormentas aisladas en sectores puntuales del noreste patagónico y una alerta amarilla por precipitaciones fuertes en el sudoeste de Santa Cruz, donde se estiman acumulados de hasta 15 mm.

El pronóstico extendido señala que durante los próximos días las temperaturas tenderán a moderarse en gran parte del territorio, aunque se mantendrán elevadas en áreas como La Rioja, Catamarca, el norte de Córdoba, Santiago del Estero y la propia Patagonia norte, con máximas que oscilarán entre 31°C y 35°C.

¿Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires?

La Ciudad de Buenos Aires experimentará días frescos y mayormente nubosos al inicio de la semana.

Para este lunes se prevé una mínima de 20°C y una máxima cercana a los 26°C, junto con la posibilidad de chaparrones y un índice UV moderado. Entre jueves y viernes, la temperatura irá en aumento, llegando a los 33°C hacia el cierre de la semana, en un contexto de estabilidad atmosférica que también abarcará al AMBA y gran parte del centro del país.

El clima en Ciudad de Buenos Aires. Foto: Google maps.

Tampoco se esperan lluvias ni tormentas desde esta jornada al miércoles. Ya a partir del jueves comenzará el aumento de la nubosidad, en consonancia con el incremento de la temperatura.

De cara al jueves y viernes, las temperaturas volverán a ubicarse en rangos altos en el centro y norte argentino, consolidando un fin de semana que se perfila cálido y con predominio del sol en la mayor parte del territorio.