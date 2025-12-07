Entre lluvias y temperatura inestable: cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

El ente climático anunció que la segunda semana del mes estará marcada por un clima inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con temperaturas máximas que irán de los 25 a los 33 grados. Cuándo llueve.

Lluvia. Foto: Freepik

En medio de un diciembre caluroso y húmedo, marcado por lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que la segunda semana del mes estará marcada por un clima inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con temperaturas máximas que irán de los 25 a los 33 grados.

Además, el SMN prevé la vuelta de las precipitaciones para uno de los próximos siete días, lo que ayudará a que bajar la intensidad del calor extremo sufrido en los últimos días.

Cómo estará el tiempo el feriado del lunes 8 de diciembre

Para este lunes 8 de diciembre, el ente climático reveló que el día contará con una mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde/noche.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Cómo sigue el clima en la semana: cuándo llueve y baja la temperatura

Martes 9 de diciembre : la temperatura oscilará entre los 20 y 25 grados, con un cielo nublado que contará con chaparrones durante la tarde. Se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante todo el día.

Miércoles 10 de diciembre : mínima de 19 °C y máxima de 28 °C. El cielo estará mayormente nublado todo el día. No se esperan lluvias ni fuertes ráfagas de viento.

Jueves 11 de diciembre : se prevé una temperatura mínima de 20° C y una máxima de 31 °C. La jornada tendrá un cielo parcialmente nublado.

Viernes 12 de diciembre: mínima de 20 y máxima de 33 grados. Cielo parcialmente nublado desde la madrugada hasta la noche, sin lluvias ni ráfagas.

Temperaturas extremas: cómo prevenir un golpe de calor

En los días más calurosos, tomar medidas precautorias para evitar un golpe de calor es clave. La recomendación más habitual es mantenerse hidratado: se sugiere beber entre 2,5 y 3,5 litros de agua al día sin esperar a tener sed. También es aconsejable evitar el ejercicio o la exposición al sol en las horas de mayor intensidad (entre las 11 y las 16). Además, se debe usar ropa ligera, de colores claros y de fibras naturales para mantener el cuerpo fresco.

Asimismo, los expertos afirman que es crucial evitar bebidas con cafeína o alcohol, ya que pueden aumentar la deshidratación. En esta misma línea, la alimentación tiene que ser liviana, con frutas y verduras frescas, para que el organismo se mantenga bien nutrido sin generar calor interno adicional.

En caso de que se tenga que pasar tiempo bajo el sol inevitablemente, los entendidos en el tema recomiendan utilizar sombrero, protector solar y anteojos de sol para