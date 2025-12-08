PAMI: los dos beneficios gratuitos que pueden solicitar los jubilados y pensionados en diciembre de 2025

Beneficios gratuitos que pueden solicitar los jubilados y pensionados del PAMI.

Durante diciembre de 2026, los jubilados y pensionados del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) podrán acceder gratis a elementos fundamentales para su bienestar y salud, entre ellos, anteojos y equipamiento especial para personas con movilidad reducida.

Se trata de una cobertura integral que alcanza a más de cinco millones de afiliados y que permite obtener insumos clave con receta médica y tramitación web o presencial. Con este programa, PAMI busca reducir gastos y cubrir las necesidades básicas de los jubilados y pensionados.

Los dos programas gratuitos que ofrece PAMI

Anteojos recetados sin costo : permite recibir dos pares de lentes por año (cerca y lejos) o un par de bifocales.

Elementos de apoyo para la movilidad y el cuidado domiciliario: incluye colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios para cama.

Ambos beneficios forman parte del plan de cobertura social de PAMI y pueden ser tramitados por el afiliado, un familiar, un apoderado o, en algunos casos, directamente por el médico a través de una Orden Médica Electrónica (OME).

Las opciones que incluye el programa de anteojos gratuitos de PAMI

Un par para visión cercana

Un par para visión lejana

Un par de bifocales, si se elige esa opción en lugar de los dos anteriores

PAMI cubre el 100% del armazón y los cristales según la indicación del oftalmólogo. La receta tiene validez de 150 días.

La documentación necesaria para solicitar los anteojos gratuitos de PAMI

DNI

Credencial de PAMI

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo

En caso de no contar con OME:

Orden manual del médico de cabecera o especialista

Resumen de historia clínica (peso, talla y diagnóstico visual)

El paso a paso para solicitar los anteojos gratuitos de PAMI

Solicitar un turno con un oftalmólogo. Obtener la OME con la prescripción. Acudir a una óptica adherida a PAMI. Elegir el armazón. Esperar la fabricación y entrega de los lentes.

Otros elementos gratuitos pueden solicitar los afiliados de PAMI

Además de los lentes gratuitos, PAMI cubre sin cargo distintos elementos de apoyo para personas con movilidad reducida o que requieren cuidados especiales:

Colchón antiescaras : indicado para personas con inmovilidad prolongada.

Inodoro portátil : pensado para pacientes con trastornos de movilidad.

Trapecio: dispositivo que facilita la movilidad en cama.

¿Dónde se hace el trámite?

El trámite puede hacerse desde la web. Sin embargo, también es posible gestionarlo de manera presencial en una agencia, con turno previo. Si el médico genera la OME, el afiliado no necesita hacer ninguna gestión adicional.