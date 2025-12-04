Medicamentos gratis de PAMI: cuáles son los nuevos requisitos para acceder al beneficio en diciembre 2025

Más de 5 millones de afiliados al Programa de Atención Médica Integral seguirán accediendo a remedios sin costo para el tratamiento de diversas patologías. Los detalles.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Más de 5 millones de afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) seguirán accediendo en diciembre 2025 a medicamentos gratuitos para el tratamiento de diversas patologías. Sin embargo, la obra social modificó los requisitos tras detectar irregularidades en recetas y autorizaciones médicas.

Estos cambios apuntan al perfil socioeconómico, la validez de las prescripciones y la actualización de certificados médicos. En ese sentido, crece la duda sobre cuáles son los requisitos para tener medicamentos gratis.

Medicamentos PAMI Foto: PAMI

PAMI: los requisitos para acceder a los medicamentos gratis

Para mantener la cobertura, los afiliados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos o hasta 3 haberes si hay conviviente con Certificado Único de Discapacidad. No estar afiliado a una prepaga en simultáneo. No ser propietario de más de un inmueble. No tener aeronaves o embarcaciones de lujo. No poseer vehículo con menos de 10 años de antigüedad (excepto hogares con conviviente con CUD). No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Cabe aclarar que si no se cumplen los dos primeros puntos, pero el costo de los medicamentos para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos a través de un mecanismo de vía de excepción.

Por su parte, los veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, aunque tienen que realizar el trámite de solicitud.

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado/a o familiar.

Qué documentos hay que presentar para tramitar medicamentos gratis

Para obtener los remedios gratis, el afiliado debe presentar la siguiente documentación:

DNI del afiliado.

Receta electrónica emitida por el médico de cabecera (o especialista) con diagnóstico detallado o codificación CIE-10.

Si se requieren más de 4 medicamentos, se debe presentar el formulario firmado por el médico de PAMI en su agencia designada.

¿Qué medicamentos tienen descuento con PAMI?

Medicamentos 100% gratuitos

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Medicamentos con cobertura del 50% a 80%

Cobertura para patologías crónicas y agudas: se aplica sobre el precio de venta PAMI.

Se trata de un beneficio adicional para el afiliado que accede a su medicamento a un precio final más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga.

Medicamentos con cobertura del 40%